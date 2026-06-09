تولید سالانه ۳۰۰ هزار تنی میلگرد در فولاد آناهیتا گیلان با وجود ناترازی انرژی

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس امروز (سه‌شنبه) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از واحدهای صنعتی و تولیدی استان، از شرکت فولاد آناهیتا (بزرگ‌ترین تولیدکننده میلگرد شمال کشور) بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی و مسائل و مشکلات این مجموعه صنعتی قرار گرفت.

استاندار گیلان در جریان این بازدید، علاوه بر گفت‌وگو با مدیران و عوامل شرکت فولاد آناهیتا، با اشاره به نقش راهبردی این مجموعه در تأمین نیازهای عمرانی کشور اظهار کرد: محصولات تولیدی این واحد صنعتی از جمله زیرساخت‌های اصلی بخش ساخت‌وساز محسوب می‌شود و هر پروژه عمرانی، اعم از احداث پل، ساختمان و سایر طرح‌های توسعه‌ای، به محصولاتی نظیر میلگرد نیاز دارد.

حق‌شناس با بیان اینکه گیلان از ظرفیت مناسبی در حوزه تولید فولاد و میلگرد برخوردار است، گفت: خوشبختانه چندین واحد تولیدی فعال در این حوزه در استان مشغول فعالیت هستند که شرکت فولاد آناهیتا یکی از مجموعه‌های موفق، استاندارد و توانمند این بخش به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برخی محدودیت‌ها از جمله ناترازی انرژی بیان کرد: با وجود مشکلاتی نظیر قطعی برق و محدودیت‌های تأمین گاز، این مجموعه توانسته است فعالیت خود را با ظرفیت مطلوب حفظ کرده و سالانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن میلگرد تولید کند.

نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر ضرورت تداوم تولید برای تأمین نیازهای کشور تصریح کرد: با توجه به خسارات واردشده به بخش‌هایی از زیرساخت‌ها و واحدهای مسکونی کشور در پی تجاوزات اخیر، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امیدواریم با رفع موانع موجود، روند تولید بدون وقفه ادامه یابد تا بخش سازندگی کشور با مشکلی مواجه نشود.

حق‌‌شناس همچنین با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان این واحد صنعتی خاطرنشان کرد: اشتغال‌زایی مستقیم برای حدود ۲۰۰ نفر در این مجموعه نشان‌دهنده نقش مؤثر صنایع تولیدی در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان است.

مدیران شرکت فولاد آناهیتا نیز در این بازدید گزارشی از روند فعالیت‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های موجود ارائه کردند و مقرر شد موضوعات مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و پیگیری شود.

انتهای پیام/