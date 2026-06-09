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تولید سالانه ۳۰۰ هزار تنی میلگرد در فولاد آناهیتا گیلان با وجود ناترازی انرژی

تولید سالانه ۳۰۰ هزار تنی میلگرد در فولاد آناهیتا گیلان با وجود ناترازی انرژی
کد خبر : 1796495
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استاندار گیلان در ادامه بازدیدهای میدانی خود از واحدهای صنعتی استان، از «بزرگ‌ترین تولیدکننده میلگرد شمال کشور» بازدید و بر ضرورت رفع موانع تولید و حمایت از صنایع راهبردی به‌منظور تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس امروز (سه‌شنبه) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از واحدهای صنعتی و تولیدی استان، از شرکت فولاد آناهیتا (بزرگ‌ترین تولیدکننده میلگرد شمال کشور) بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی و مسائل و مشکلات این مجموعه صنعتی قرار گرفت.

استاندار گیلان در جریان این بازدید، علاوه بر گفت‌وگو با مدیران و عوامل شرکت فولاد آناهیتا، با اشاره به نقش راهبردی این مجموعه در تأمین نیازهای عمرانی کشور اظهار کرد: محصولات تولیدی این واحد صنعتی از جمله زیرساخت‌های اصلی بخش ساخت‌وساز محسوب می‌شود و هر پروژه عمرانی، اعم از احداث پل، ساختمان و سایر طرح‌های توسعه‌ای، به محصولاتی نظیر میلگرد نیاز دارد.

حق‌شناس با بیان اینکه گیلان از ظرفیت مناسبی در حوزه تولید فولاد و میلگرد برخوردار است، گفت: خوشبختانه چندین واحد تولیدی فعال در این حوزه در استان مشغول فعالیت هستند که شرکت فولاد آناهیتا یکی از مجموعه‌های موفق، استاندارد و توانمند این بخش به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برخی محدودیت‌ها از جمله ناترازی انرژی بیان کرد: با وجود مشکلاتی نظیر قطعی برق و محدودیت‌های تأمین گاز، این مجموعه توانسته است فعالیت خود را با ظرفیت مطلوب حفظ کرده و سالانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن میلگرد تولید کند.

نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر ضرورت تداوم تولید برای تأمین نیازهای کشور تصریح کرد: با توجه به خسارات واردشده به بخش‌هایی از زیرساخت‌ها و واحدهای مسکونی کشور در پی تجاوزات اخیر، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امیدواریم با رفع موانع موجود، روند تولید بدون وقفه ادامه یابد تا بخش سازندگی کشور با مشکلی مواجه نشود.

حق‌‌شناس همچنین با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان این واحد صنعتی خاطرنشان کرد: اشتغال‌زایی مستقیم برای حدود ۲۰۰ نفر در این مجموعه نشان‌دهنده نقش مؤثر صنایع تولیدی در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان است.

مدیران شرکت فولاد آناهیتا نیز در این بازدید گزارشی از روند فعالیت‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های موجود ارائه کردند و مقرر شد موضوعات مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و پیگیری شود.

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