با پیگیری مطالبات شهروندان و همکاری شورای شهر و شهرداری؛
ناوگان اتوبوسرانی کمالشهر تقویت شد/ کاهش زمان انتظار شهروندان در خطوط شهری
در پی مطالبات شهروندان و با پیگیری شورای اسلامی شهر و اقدامات شهرداری کمالشهر، تعداد اتوبوسهای فعال در ناوگان حملونقل عمومی این شهر به ۲۰ دستگاه افزایش یافت؛ اقدامی که موجب کاهش فاصله زمانی حرکت اتوبوسها از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به ۷ تا ۱۱ دقیقه و بهبود دسترسی شهروندان به خدمات حملونقل عمومی شده است.
به گزارش ایلنا از البرز، محمد اسدی، شهردار کمالشهر، با اشاره به برنامههای مدیریت شهری برای توسعه حملونقل عمومی اظهار کرد: در پی مطالبات شهروندان و با پیگیری اعضای شورای اسلامی شهر، افزایش ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه تعداد اتوبوسهای فعال در سطح شهر به ۲۰ دستگاه رسید.
وی افزود: توسعه ناوگان حملونقل عمومی یکی از مهمترین اقدامات مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان است و بر همین اساس تلاش شد با افزایش تعداد اتوبوسها، دسترسی شهروندان به این خدمات بهبود یابد.
شهردار کمالشهر با اشاره به کاهش قابل توجه فاصله زمانی حرکت اتوبوسها تصریح کرد: پیش از این، سر فاصله حرکت اتوبوسها در برخی خطوط بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بود اما اکنون با تقویت ناوگان، این زمان به حدود ۷ تا ۱۱ دقیقه کاهش یافته که نقش مهمی در تسهیل تردد شهروندان و کاهش زمان انتظار مسافران دارد.
اسدی در تشریح نحوه فعالیت ناوگان اتوبوسرانی در خطوط مختلف شهری گفت: در حال حاضر ۹ دستگاه اتوبوس در مسیر میدان رضوانیه تا مترو گلشهر، ۵ دستگاه در مسیر میدان رضوانیه تا میدان حصارک، ۳ دستگاه در مسیر خرمدشت تا میدان حصارک و ۳ دستگاه در مسیر پیشاهنگی تا میدان حصارک مشغول خدماترسانی به شهروندان هستند.
وی تأکید کرد: مدیریت شهری کمالشهر با همراهی شورای اسلامی شهر، توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را از اولویتهای اصلی خود میداند و تلاش خواهد کرد با اجرای برنامههای تکمیلی، سطح خدمات، رفاه و رضایتمندی شهروندان را بیش از پیش ارتقا دهد.
تقویت ناوگان حملونقل عمومی مطالبه مردم کمالشهر بود
صالح گلزار زیرک، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی کمالشهر و نماینده شورا در شورای ترافیک سازمان حملونقل نیز در این ارتباط با اشاره به مطالبات شهروندان در حوزه حملونقل عمومی اظهار کرد: طی ماههای گذشته بخشی از شهروندان نسبت به کمبود اتوبوس و فاصله زمانی طولانی بین سرویسدهی در برخی مسیرهای شهری گلایههایی را مطرح کرده بودند که این موضوع در دستور کار شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
وی افزود: اعضای شورای اسلامی شهر با هدف پاسخگویی به این مطالبه مردمی، موضوع را بهصورت جدی پیگیری کردند و با همراهی شهردار کمالشهر و مجموعه سازمان حملونقل، زمینه افزایش تعداد اتوبوسهای فعال در ناوگان حملونقل عمومی فراهم شد.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی کمالشهر با بیان اینکه تقویت ناوگان حملونقل عمومی به بهبود خدماترسانی به شهروندان منجر شده است، تصریح کرد: با افزایش تعداد اتوبوسها، زمان انتظار شهروندان در ایستگاهها کاهش یافته و شرایط تردد روزانه آنان به شکل محسوسی بهبود پیدا کرده است.
گلزار زیرک ادامه داد: همچنین با ساماندهی خطوط و توزیع مناسبتر اتوبوسها در مسیرهای پرتردد، پوشش خدمات حملونقل عمومی در نقاط مختلف شهر متوازنتر شده و دسترسی شهروندان به این خدمات افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: توسعه ناوگان حملونقل عمومی علاوه بر تسهیل رفتوآمد شهروندان، میتواند در کاهش استفاده از خودروهای شخصی، روانسازی ترافیک شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز نقش مؤثری داشته باشد.
گلزار زیرک در پایان خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری همواره خود را موظف به شنیدن مطالبات مردم و پیگیری مسائل و نیازهای شهروندان میدانند و در مسیر ارتقای خدمات شهری، بهویژه در حوزه حملونقل عمومی، از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.