موافقت دادستان مازندران با مرخصی پایان حبس ۸۳ نفر از محکومین اردوگاه مازندران

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی در جلسه بررسی وضعیت مددجویان مطابق برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان و تحول و تعالی قوه قضاییه ، که با حضور معاونین دادستانی مرکز و بازپرس ویژه جرایم مرتبط با مواد مخدر، معاون قضایی رییس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران و رییس دادگاه صلح ساری ، مدیرکل بهزیستی استان مازندران و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران به میزبانی اردوگاه حرفه‌آموزی و کار درمانی مازندران برگزار شد، ضمن اعلام این خبر، بر ضرورت بازپروری هدفمند و بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه تأکید کرد.

دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: مصادره اموال قاچاقچیان از اولویت‌های جدی دادستانی است و این موضوع با برنامه‌‌ریزی هدفمند دنبال می‌شود. وی افزود: با هدف ضربه به بنیان‌های مالی مجرمین، حتی اموالی که در جریان جرم استفاده شده، اما به نام بستگان یا غیر ثبت شده باشد، شناسایی و مصادره خواهد شد تا بازدارندگی لازم در این زمینه ایجاد شود.

عالیشاه با بیان اینکه اشتغال محکومین، کلیدی‌ترین گام در کاهش آسیب‌های اجتماعی است، اظهار کرد: در حال حاضر قریب به هزار زندانی رأی‌کار در اردوگاه مازندران در رشته‌های مختلفی نظیر سبدبافی، تولید کفش، خیاطی و مصنوعات چوبی اشتغال دارند. این اقدامات به محکومین کمک می‌کند تا پس از آزادی دارای حرفه باشند و نرخ بازگشت به جرم به پایین‌ترین سطح ممکن برسد.

دادستان مرکز استان همچنین از اجرای ۱۰۰ درصدی احکام شلاق محکومین مواد مخدر در مرکز استان و ۹۸ درصدی در سطح استان خبر داد و تأکید کرد: احکام صادره باید با قوت و زمان‌بندی دقیق اجرا شوند تا تأثیر بازدارندگی خود را حفظ کنند.

وی با اشاره به دستاوردهای اخیر دادستانی در زمینه مدیریت جمعیت کیفری، بیان کرد: عدم پذیرش زندانیان غیر بومی شناسایی بیش از ۴۰۰ نفر از محکومین و انتقال بخش قابل توجهی از آنان به استان‌های محل اقامتشان، ضمن کاهش چشمگیر هزینه‌های جاری، گامی موثر در راستای برنامه های دادستانی کل کشور بوده است.

عالیشاه با قدردانی از آمادگی اداره‌کل بهزیستی استان برای حمایت از خانواده زندانیان، خاطرنشان کرد: قانون تکالیفی را برای نهادهای حمایتی مشخص کرده است. بر همین اساس مقرر شد با همکاری بهزیستی و اردوگاه، کارشناسان این سازمان به صورت ماهانه برای حل مشکلات مددجویان در اردوگاه حضور یابند و خدمات روانشناسی و معاضدتی ارائه دهند.

دادستان مرکز استان مازندران در پایان ضمن تقدیر از دادستان‌های سراسر استان بابت نظارت‌های مستمر بر روند بازپروری، بر لزوم تشدید نظام تنبیهی برای غیبت‌کنندگان از مرخصی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی برای زندانیان واجد شرایط و دارای حسن رفتار، همواره در دستور کار دادستانی قرار دارد.

گفتنی است در پایان این جلسه، دادستان مرکز استان به همراه هیئت همراه با حضور در بخش‌های مختلف اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی مازندران، از نزدیک در جریان وضعیت نگهداری و شرایط اشتغال محکومین قرار گرفتند. در این بازدید میدانی، علی‌اکبر عالیشاه ضمن گفتگو با مددجویان و استماع مستقیم درخواست‌ها، مشکلات و دغدغه‌های آنان، دستورات لازم را جهت بررسی سریع و حل چالش‌های موجود صادر کرد.

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