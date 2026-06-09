معاون اقتصادی استاندار همدان:
پیشبینی خرید ۶۰۰ هزار تن گندم در استان همدان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان به فصل برداشت محصول راهبردی گندم اشاره کرد و گفت: طی روزهای آینده وارد فرآیند خرید تضمینی گندم میشویم و پیشبینی میکنیم امسال ۶۰۰ هزار تن خرید گندم داشته باشیم.
به گزارش ایلنا از همدان، سید مجتبی حسینی امروز در آیین تکریم و معارفه رییس جهاد کشاورزی همدان که با حضور مسئولان کشوری و استانی، مدیران ادارات، شرکتها و اتحادیههای مرتبط برگزار شد، با بیان اینکه دشمن با تحمیل جنگ اقتصادی بهدنبال ایجاد نارضایتی است.
وی اظهار کرد: دنیای امروز با چالشهای جدی غذایی مواجه است که خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده توسط دولت و وزارت جهاد کشاورزی، این چالش در کشور و استان مدیریت شده است که جا دارد از تلاشهای صورت گرفته در این مسیر قدردانی کنیم.
معاون استاندار همدان با تقدیر از عملکرد رئیس سابق این سازمان، وی را مدیری علمی، صادق و پیگیر دانست و گفت: فلسفه جهاد، خدمت بیمنت است و تلاشهای ایشان در دفاع از حقوق تولیدکنندگان و حمایت از بخش تولید، ستودنی و اثرگذار بوده است.
وی در ادامه با اشاره به انتصاب «دکتر خانجانی» به عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی همدان، بر لزوم توجه ویژه به مسائل کلیدی بخش کشاورزی در استان تاکید کرد. حسینی یادآور شد: استان همدان به عنوان الگوی کشت در کشور معرفی شده است و انتظار میرود مدیریت جدید با تداوم رشد و توسعه کشت محصولات کمآببر، مسیر پیشرفت کشاورزی استان را با قدرت ادامه دهد.
حسینی با اشاره به ظرفیتهای عظیم استان همدان افزود: استان ما در بسیاری از بخشهای کشاورزی رتبه اول تا سوم کشور را داراست؛ برای مثال، تولید ۹۵ درصد رازیانه کشور در شهرستان رزن و ۷۰ درصد گشنیز کشور در نهاوند، پتانسیل بینظیری است. با این وجود، در حوزه صنایع تبدیلی همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی تأکید کرد: در زمینه جذب سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی نیازمند تمرکز و توجه جدی هستیم. علاوه بر این، مدیریت آب و خاک، جلوگیری از خرد شدن اراضی و توسعه گلخانهها باید از اولویتهای اصلی سازمان در دوره جدید باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اهمیت نقش سازمان جهاد کشاورزی در پازل اقتصادی کشور، بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و مدیریت بهینه منابع آبی تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: این موفقیتها مرهون همدلی و انسجام سازمانی است و سازمان جهاد کشاورزی باید همچنان نقش کلیدی و تاثیرگذار خود را در پازل اقتصادی استان و کشور به بهترین نحو ایفا کند.