مدیرکل پزشکی قانونی البرز اعلام کرد:
کاهش تلفات تصادفات در البرز/۳۳۳ نفر در حوادث رانندگی سال ۱۴۰۴ جان باختند
مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز از کاهش آمار جانباختگان حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این مدت ۳۳۳ نفر بر اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا از البرز، ارتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز، با تشریح آمار حوادث رانندگی سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این مدت ۳۳۳ نفر بر اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۳۴۴ فوتی، روند کاهشی را نشان میدهد.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، بیشترین تعداد قربانیان حوادث رانندگی مربوط به تصادفات برونشهری بوده است؛ بهطوری که از مجموع جانباختگان، ۱۹۲ نفر در محورهای برونشهری، ۱۳۶ نفر در مسیرهای درونشهری و ۵ نفر در راههای روستایی جان خود را از دست دادهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی البرز با اشاره به عوامل مؤثر در بروز سوانح رانندگی گفت: بخش قابل توجهی از این حوادث در محورهای پرتردد و در ساعات اوج ترافیک رخ میدهد و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط جادهای میتواند از وقوع بسیاری از این حوادث جلوگیری کند.
کمالی همچنین با اشاره به آمار مصدومان حوادث رانندگی در استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۹ هزار و ۸۴ مصدوم حوادث رانندگی برای انجام معاینات و دریافت خدمات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۶ هزار و ۱۷۲ نفر مرد و ۲ هزار و ۹۱۲ نفر زن بودهاند.
وی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و توجه به اصول ایمنی را از مهمترین راهکارهای کاهش تصادفات عنوان کرد و افزود: ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن میتواند نقش مؤثری در کاهش آمار تلفات و مصدومان ناشی از حوادث رانندگی داشته باشد.
مدیرکل پزشکی قانونی البرز در پایان بر ضرورت همکاری دستگاههای مسئول برای ارتقای ایمنی راهها تأکید کرد و گفت: کاهش سوانح رانندگی نیازمند مشارکت همه دستگاههای مرتبط و همراهی شهروندان در رعایت قوانین و مقررات رانندگی است.