مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان:
۱۲ سامانه تنظیم پایداری و فشار در شبکه توزیع آب شهر همدان نصب شد
کد خبر : 1796375
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از اتمام عملیات نصب ۱۲ سامانه تنظیم و پایداری فشار در شبکه توزیع آب شهر همدان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان همدان، فرهاد بختیاریفر اظهار کرد: اجرای این طرح با هدف مدیریت بهینه فشار شبکه، کاهش نوسانات، توزیع عادلانه آب شرب و افزایش پایداری خدماترسانی به مشترکان انجام شده است.
وی افزود: عملیات نصب این سامانهها از ابتدای خردادماه سال جاری آغاز شد و با استقرار ۱۲ دستگاه در نقاط مختلف شهر همدان به پایان رسید.
بختیاریفر تصریح کرد: این سامانهها نقش مهمی در متعادلسازی فشار شبکه توزیع آب، کاهش تنشهای ناشی از نوسانات فشار و بهبود عملکرد شبکه دارند و با بهرهبرداری از آنها شرایط مناسبتری برای توزیع یکنواخت آب در مناطق مختلف شهر فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان خاطرنشان کرد: مدیریت فشار یکی از مؤثرترین راهکارهای بهرهبرداری بهینه از شبکههای توزیع آب به شمار میرود و علاوه بر کاهش هدررفت آب، در کاهش میزان شکستگیها، افزایش عمر تأسیسات و ارتقای کیفیت خدماترسانی نیز تأثیر قابل توجهی دارد.
وی همچنین مطرح کرد: اجرای این طرح بخشی از کسری تأمین آب شرب شهر همدان را از طریق مدیریت فشار و توزیع متوازن آب جبران میکند و موجب استفاده بهینهتر از ظرفیت موجود شبکه میشود.
بختیاریفر با اشاره به اعتبارات هزینهشده برای اجرای این پروژه بیان کرد: برای نصب و بهرهبرداری از این ۱۲ سامانه، ۴۳ میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب استان همدان هزینه شده است.
وی با تأکید بر رویکرد علمی و دادهمحور شرکت در مدیریت شبکه توزیع آب گفت: عملکرد سامانههای نصبشده بهصورت مستمر پایش و ارزیابی خواهد شد و بر اساس نتایج حاصل از بهرهبرداری، مراحل بعدی طرح متعادلسازی فشار در سایر نقاط شبکه توزیع آب شهر همدان نیز اجرا میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان افزود: توسعه سامانههای تنظیم فشار، یکی از برنامههای راهبردی شرکت برای افزایش تابآوری شبکه، کاهش هدررفت آب، ارتقای بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات به شهروندان است و این مسیر با اولویت مناطق دارای نیاز بیشتر ادامه خواهد یافت.
بختیاریفر در پایان تأکید کرد: بهرهبرداری از این سامانهها گامی مؤثر در جهت افزایش پایداری شبکه توزیع آب، مدیریت بهینه مصرف، توزیع عادلانه آب شرب و ارتقای رضایتمندی شهروندان محسوب میشود.