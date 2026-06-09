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تأمین ۳۵۵ هزار لیتر سوخت برای پروژه‌های راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری

تأمین ۳۵۵ هزار لیتر سوخت برای پروژه‌های راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری
کد خبر : 1796364
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رئیس اداره حمل ونقل اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از تأمین ۳۵۵ هزار لیتر گازوئیل برای ماشین آلات سنگین پروژه های عمرانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مظاهر یوسفی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت های عمرانی در استان اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه حاکم بر کشور در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۵ و ضرورت پیشبرد اهداف توسع های، این اداره کل تمام توان خود را برای حمایت از مجریان پروژه ها به کار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا و با پیگیری‌های صورت گرفته در دو ماهه ابتدایی سال جاری ۳۵۵ هزار لیتر گازوئیل برای تأمین سوخت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی تأیید و توزیع شده است.

وی تصریح کرد: این سوخت در اختیار مجریان پروژه های کلیدی قرار گرفته و اولویت اصلی ما این است که هیچ‌کدام از پروژه های راه سازی و همچنین طرح‌های نهضت ملی مسکن و ساختمان به دلیل کمبود سوخت دچار وقفه نشوند.

 

 

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