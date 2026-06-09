به گزارش خبرنگار ایلنا، مظاهر یوسفی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت های عمرانی در استان اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه حاکم بر کشور در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۵ و ضرورت پیشبرد اهداف توسع های، این اداره کل تمام توان خود را برای حمایت از مجریان پروژه ها به کار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا و با پیگیری‌های صورت گرفته در دو ماهه ابتدایی سال جاری ۳۵۵ هزار لیتر گازوئیل برای تأمین سوخت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی تأیید و توزیع شده است.

وی تصریح کرد: این سوخت در اختیار مجریان پروژه های کلیدی قرار گرفته و اولویت اصلی ما این است که هیچ‌کدام از پروژه های راه سازی و همچنین طرح‌های نهضت ملی مسکن و ساختمان به دلیل کمبود سوخت دچار وقفه نشوند.

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