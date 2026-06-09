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خوزستان ۱۹ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸:۰۷

پلمب دو واحد صنفی و دستگیری چهار فرد عرضه کننده مواد مخدر در ایذه

دادستان عمومی و انقلاب ایذه گفت: در پی گزارش مردمی درباره عرضه مواد مخدر و داروهای غیرمجاز در برخی عطاری‌ها، دو واحد صنفی پلمب و چهار نفر بازداشت شدند.