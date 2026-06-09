بهرهبرداری از ۳۸ طرح تولیدی و عمرانی بخش کشاورزی در اردبیل
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از بهرهبرداری ۳۸ طرح تولیدی و عمرانی همزمان با هفته جهاد کشاورزی در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی حسین احدی عالی با اعلام این خبر اظهار کرد: برای اجرای این طرحها بیش از ۲۴ هزار و ۱۹۱ میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام شده است. با بهرهبرداری از این پروژهها، برای ۷۱۱ نفر بهصورت مستقیم و یکهزار و ۱۰۴ نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد و یکهزار و ۴۲۷ خانوار نیز از مزایای آن بهرهمند میشوند.
وی افزود: از مجموع این طرحها، ۱۲ پروژه در حوزه آب و خاک به بهرهبرداری میرسد که شامل تکمیل، ترمیم و لایروبی قنوات، احداث استخرهای ذخیره آب، بازسازی راههای بین مزارع، اجرای سامانههای آبیاری تحت فشار و بارانی، خطوط انتقال و شبکههای آبیاری است. این پروژهها در شهرستانهای پارسآباد، نیر، نمین، خلخال و گرمی اجرا شده و برای ۴۸۷ نفر اشتغال مستقیم و ۷۸۲ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد. همچنین ۵۷۴ خانوار از مزایای این طرحها بهرهمند خواهند شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به طرحهای حوزه باغبانی گفت: دو پروژه مهم در این بخش به بهرهبرداری میرسد که شامل استقرار چهار دستگاه سامانه ضدتگرگ در روستاهای شهرستان مشگینشهر و احداث باغ پسته ۲۰۰ هکتاری متعلق به شرکت ماهان در بخش جعفرآباد شهرستان بیلهسوار است.
وی همچنین از افتتاح پنج طرح در حوزه طیور خبر داد و افزود: این پروژهها شامل واحدهای پرورش مرغ گوشتی است که با بهرهبرداری از آنها برای ۱۶ نفر اشتغال مستقیم و ۲۶ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد میشود و ۱۵ خانوار نیز از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
احدی عالی ادامه داد: سه طرح در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری نیز به بهرهبرداری خواهد رسید که با هدف کنترل سیلاب، کاهش رسوب و پیشگیری از خسارات ناشی از سیل در مناطق مختلف شهرستانهای مشگینشهر، اصلاندوز و اردبیل اجرا شده است. حجم عملیات اجرایی این پروژهها در مجموع به یکهزار و ۴۸۰ مترمکعب میرسد و نقش مهمی در حفاظت از منابع آب و خاک استان خواهد داشت.
وی از بهرهبرداری سه طرح در حوزه شرکت شهرکهای کشاورزی خبر داد و گفت: این طرحها در سطح ۶ هکتار و ۳۰۰ مترمربع در شهرستانهای پارسآباد و اردبیل اجرا شده است. با افتتاح این پروژهها، برای ۵۱ نفر اشتغال مستقیم و ۲۶ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد میشود و ۷۷ خانوار از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
فرمانده قرارگاه امنیت غذایی استان اردبیل همچنین اظهار کرد: ۱۲ طرح در حوزه شیلات شامل پرورش ماهیان سردابی، گرمابی، زینتی و خاویاری به بهرهبرداری میرسد که زمینه اشتغال مستقیم ۳۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۵۸ نفر را فراهم خواهد کرد. ۸۸ خانوار نیز از مزایای این طرحها بهرهمند خواهند شد.
وی در پایان از افتتاح یک طرح در حوزه امور عشایری خبر داد و افزود: این پروژه مربوط به آبرسانی به قشلاقات شهرستان مشگینشهر است که با بهرهبرداری از آن، ۱۲۸ خانوار عشایری از خدمات تأمین آب بهرهمند خواهند شد.