زلزله ۵ ریشتری سرگز خسارتی نداشته است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: زمینلرزه ۵ ریشتری بامداد سهشنبه در حوالی سرگز تاکنون هیچگونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشته است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: زمینلرزهای به بزرگی ۵ ریشتر ساعت ۰۰:۳۸:۴۳ بامداد سهشنبه حوالی سرگز را لرزاند که کانون این زمینلرزه در عمق ۲۲ کیلومتری زمین ثبت شده است.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زمینلرزه، تیمهای ارزیاب و دستگاههای امدادی به مناطق نزدیک کانون زلزله اعزام شدند و بررسیهای اولیه نشان میدهد این زمینلرزه خسارتی به زیرساختها، واحدهای مسکونی و تأسیسات وارد نکرده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با بیان اینکه تمامی دستگاههای امدادی و خدماتی در آمادهباش قرار دارند، تصریح کرد: روند پایش و ارزیابی مناطق تحت تأثیر همچنان ادامه دارد و در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.