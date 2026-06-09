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زلزله ۵ ریشتری سرگز خسارتی نداشته است

زلزله ۵ ریشتری سرگز خسارتی نداشته است
کد خبر : 1796326
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: زمین‌لرزه ۵ ریشتری بامداد سه‌شنبه در حوالی سرگز تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشته است.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر ساعت ۰۰:۳۸:۴۳ بامداد سه‌شنبه حوالی سرگز را لرزاند که کانون این زمین‌لرزه در عمق ۲۲ کیلومتری زمین ثبت شده است.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زمین‌لرزه، تیم‌های ارزیاب و دستگاه‌های امدادی به مناطق نزدیک کانون زلزله اعزام شدند و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این زمین‌لرزه خسارتی به زیرساخت‌ها، واحدهای مسکونی و تأسیسات وارد نکرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی در آماده‌باش قرار دارند، تصریح کرد: روند پایش و ارزیابی مناطق تحت تأثیر همچنان ادامه دارد و در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

 

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