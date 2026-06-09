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پلمب ۹ واحد صنفی در مشگین شهر

پلمب ۹ واحد صنفی در مشگین شهر
کد خبر : 1796305
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فرمانده انتظامی شهرستان "مشگین شهر "از پلمب ۹ واحد صنفی به علت عدم رعایت ضوابط و فعالیت غیر مجاز متصدیان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ "نیکروز سلیمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و شناسایی صنوف متخلف،طرح نظارت و کنترل بر اصناف به مدت ۴۸ ساعت توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان "مشگین شهر "اجرا شد.

وی افزود:در این طرح فعالیت متصدیان ۳۸ واحد صنفی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت؛که از بازخورد های اجرای این طرح می توان به پلمب ۹ واحد صنفی به علت عدم رعایت ضوابط و فعالیت غیر مجاز متصدیان و صدور اخطار پلمب و تذکر لسانی برای متصدیان ۱۷ واحد صنفی اشاره کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر گفت:شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی با شماره تلفن ۱۱۰ پلیس تماس و موضوع را اعلام کنند.

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