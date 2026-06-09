رئیس جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
راهاندازی 22 مرکز برای خرید تضمینی گندم در قزوین
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آمادگی کامل این سازمان برای اجرای عملیات خرید تضمینی گندم در فصل برداشت خبر داد و اعلام کرد تمامی زیرساختها و تمهیدات لازم برای تحویل محصول کشاورزان در سطح استان فراهم شده است.
به گزارش ایلنا از قزوین، فرامرز حریریمقدم با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده گفت: 22 مرکز خرید تضمینی گندم در نقاط مختلف استان آماده فعالیت هستند و ظرفیت خرید و تحویل بیش از 250 هزار تن گندم از کشاورزان را دارند.
وی افزود: کارشناسان و مسئولان سازمان جهاد کشاورزی بهصورت مستمر روند آمادهسازی مراکز خرید را پایش میکنند تا فرآیند تحویل محصول با سرعت، دقت و سهولت بیشتری انجام شود و کشاورزان در زمان مراجعه با مشکلی مواجه نشوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به بازدیدهای میدانی از سیلوها و مراکز ذخیرهسازی گندم تصریح کرد: این بازدیدها با هدف ارزیابی زیرساختها، تجهیزات فنی، امکانات تخلیه و ذخیرهسازی و اطمینان از آمادگی کامل مراکز برای آغاز فصل برداشت انجام شده است.
حریریمقدم تأکید کرد: خرید تضمینی گندم یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از تولیدکنندگان و تضمین امنیت غذایی کشور به شمار میرود و دستگاههای اجرایی مرتبط با همکاری یکدیگر تلاش میکنند فرآیند خرید محصول کشاورزان با حداکثر رضایتمندی انجام شود.
وی در پایان از کشاورزان خواست پس از برداشت محصول، گندم تولیدی خود را به نزدیکترین مرکز خرید تضمینی تحویل دهند و از مراجعه به مراکز غیرمجاز خودداری کنند.