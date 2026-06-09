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بررسی ۱۵ پروژه جدید گردشگری در فارس با حجم سرمایه‌گذاری ۴.۲ هزار میلیارد ریالی

بررسی ۱۵ پروژه جدید گردشگری در فارس با حجم سرمایه‌گذاری ۴.۲ هزار میلیارد ریالی
کد خبر : 1796281
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معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از برگزاری جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری با هدف بررسی درخواست‌های متقاضیان و تسهیل‌گری در روند احداث طرح‌های گردشگری خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی قاسمی در تشریح جزئیات این جلسه که با حضور نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری و کارشناسان متخصص برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست، ۱۵ پروژه جدید گردشگری با محوریت بررسی استانداردهای فنی و پتانسیل‌های اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل احداث مجتمع‌های گردشگری، اردوگاه‌های تخصصی، سفره‌خانه‌های سنتی، اقامتگاه‌های بومی و تأسیسات اقامتی بین‌راهی است که در شهرستان‌های شیراز، سپیدان، بیضاء، مرودشت، سروستان، لارستان، استهبان، آباده و پاسارگاد اجرایی خواهند شد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی فارس با اشاره به برآورد مالی این طرح‌ها گفت: حجم سرمایه‌گذاری برای این مجموعه پروژه‌ها بیش از ۴ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال برآورد شده است که در صورت بهره‌برداری، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۴۳ نفر را فراهم خواهد کرد.

قاسمی در ادامه به سایر اقدامات این کمیته اشاره کرد و افزود: علاوه بر بررسی طرح‌های جدید، ۲۴ پرونده جاری شامل درخواست‌های تمدید مهلت، تغییر عنوان، اصلاح متراژ و رفع موانع اداری جهت اخذ تسهیلات بانکی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

وی در پایان هدف از برگزاری این جلسات را ایجاد تعامل سازنده میان سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: تلاش ما بر این است تا با حذف بروکراسی‌های زاید اداری و اولویت‌بندی طرح‌های توجیه‌پذیر، گامی بلند در مسیر توسعه پایدار زیرساخت‌های گردشگری استان فارس برداریم.

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