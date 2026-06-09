مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان تاکید کرد؛
ضرورت تقویت تابآوری اجتماعی در مناطق متأثر از جنگ/لزوم گسترش مراکز «سراج» برای کاهش آسیبهای روانی
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان با اشاره به ضرورت تقویت تابآوری اجتماعی در مناطق متأثر از جنگ بر لزوم گسترش مراکز «سراج» برای کاهش آسیبهای روانی در سطح استان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، ناهید پرویزپور در نشست وبیناری مشترک سازمان امور اجتماعی کشور و معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تبیین تجربیات استان در مدیریت بحران، اظهار داشت: در دوران جنگ، با بهرهگیری از هماهنگی بینبخشی و همافزایی میان دستگاههای اجراییِ حوزه فرهنگی و اجتماعی، خدمات تخصصی در زمینههای مشاوره، مداخله در بحران و آموزش مهارتهای کنترل استرس و اضطراب ناشی از جنگ، به نحو مطلوبی توسط اورژانس اجتماعی، مراکز مشاوره دانشگاهی و ائتلاف «نماد» به اقشار آسیبدیده و در معرض آسیب ارائه شد.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای دوران پساجنگ تصریح کرد: با توجه به فشارهای اقتصادی و اجتماعیِ ناشی از دوران جنگ، شاهد کاهش سطح تابآوری اجتماعی هستیم. در این شرایط، زنان و کودکان بهعنوان گروههای آسیبپذیر، بیش از سایرین در معرض تهدیدات اجتماعی قرار دارند که بر همین اساس، ارائه مداخلات حمایتی و خدمات مشاورهای ویژه به این گروهها، در اولویت برنامههای عملیاتی قرار دارد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به اثربخشیِ قابلتوجه عملکرد «مراکز سراج» در ارتقای سلامت روان اجتماعی، افزود: بررسیهای میدانی نشان میدهد در شهرستانهایی که مراکز سراج فعال هستند، کاهش ملموسی در بروز آسیبهای اجتماعی، بهویژه افکار خودکشی، مشاهده شده است.
پرویزپور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به دستاوردهای مثبت این مراکز، گسترش و راهاندازی مراکز سراج در سایر شهرستانهای پرخطر استان، نیازمند حمایت ویژه و تخصیص اعتبارات لازم از سوی سازمان امور اجتماعی کشور و وزارت بهداشت است که انتظار میرود این مهم در دستور کار قرار گیرد.