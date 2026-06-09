تکمیل ورزشگاه بروجرد ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز سه شنبه نوزدهم خرداد ماه در جلسه پیگیری مولدسازی و تأمین هزینه‌های پروژه ورزشگاه بروجرد اظهار کرد: جلسه‌ای در این زمینه با حضور فرماندار شهرستان، نمایندگان سازمان مجری پیگیر احداث، اداره کل اقتصاد و دارایی؛ ورزش و جوانان؛ راه و شهرسازی و شهردار بروجرد برگزار شد.

وی با اشاره به پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه گفت: تکمیل پروژه به بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که منابع دولتی پاسخگوی آن نیست.

معاون عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: در این جلسه مصوب شد سازمان مجری و شهرداری تفاهم کنند که شهرداری از محل مولدسازی و نیز اراضی متعلق به این پروژه که قابلیت تغییر کاربری دارند، پیشنهاد خود را ارائه دهد تا در کمیسیون ماده ۵ به تصویب برسد.

مجیدی گفت: با خلق ثروت برای شهرداری، این پروژه تکمیل خواهد شد و در مقابل، به‌صورت بلندمدت در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا هزینه‌های انجام‌شده از محل درآمدزایی آن مستهلک شود.

وی تأکید کرد: در صورت‌عدم پیگیری عملیات نمی‌تواند به این زودی‌ها به بهره‌برداری برسد. اما امیدواریم با این مصوبه خوب و با همکاری شهرداری و سازمان مجری، از ظرفیت ماده ۲۷ مولدسازی بتوانیم منابع مورد نیاز را تأمین کنیم.

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