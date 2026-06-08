2 کشته و 4 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی مسیر روستایی شهرستان هیرمند

به گزارش ایلنا، جعفر بارانی‌پور به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی شدید یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 و یک دستگاه خودروی سواری پراید در محدوده روستای حاجی‌حیدر شهرستان هیرمند به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی زابل اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، 2 دستگاه آمبولانس به محل وقوع این حادثه اعزام شدند. نخستین تیم امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی در مدت زمان 6 دقیقه از زمان اعلام گزارش حادثه در صحنه حاضر شد. در این حادثه رانندگی 2 نفر جان خود را از دست دادند و 4 نفر نیز مصدوم شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زابل اظهار داشت: 4 مصدوم این حادثه رانندگی پس از دریافت خدمات اولیه پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان و مراکز درمانی منطقه منتقل شدند.

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