در نشست خبری امام جمعه ساوجبلاغ مطرح شد؛
راهاندازی نخستین مدرسه تربیتمحور در ساوجبلاغ/تربیت نسل خلاق، مهارتمحور و مسئولیتپذیر هدف اصلی این مجموعه آموزشی است
همزمان با تأکید بر ضرورت تحول در نظام تعلیم و تربیت، امام جمعه ساوجبلاغ از راهاندازی نخستین مدرسه تربیتمحور شهرستان خبر داد؛ مجموعهای آموزشی که قرار است با محوریت استعدادیابی، مهارتآموزی و آموزش فناوریهای نوین، الگوی جدیدی از آموزش دانشآموزان را ارائه کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام روحالله مختاری امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن قدردانی از عملکرد خبرنگاران در روزهای حساس اخیر اظهار کرد: رسانهها در کنار مردم حضور داشتند و با روایت واقعیتها، صحنههای ایستادگی، وحدت و همبستگی ملی را به تصویر کشیدند و نقش مؤثری در آگاهیبخشی عمومی ایفا کردند.
وی در این نشست از راهاندازی نخستین مدرسه تربیتمحور شهرستان ساوجبلاغ خبر داد و گفت: این مجموعه آموزشی با رویکردی نوین در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و علاوه بر آموزشهای رسمی، موضوعاتی همچون استعدادیابی، مهارتهای زندگی، سواد رسانهای، هوش مصنوعی، پژوهش، کارآفرینی و مهارتهای اجتماعی را به صورت هدفمند دنبال خواهد کرد.
حجتالاسلام مختاری افزود: در این مدرسه برای هر دانشآموز پرونده آموزشی، تربیتی و مهارتی تشکیل میشود تا روند رشد و پیشرفت او به صورت مستمر ارزیابی شود و ارتباط میان خانواده و مدرسه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی این طرح مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه هدف این مجموعه آموزشی صرفاً ارائه خدمات آموزشی نیست، خاطرنشان کرد: رویکرد مدرسه تربیت نسلی توانمند، خلاق، مسئولیتپذیر و متعهد است و هیچ دانشآموز مستعدی به دلیل مشکلات مالی از فرصت تحصیل و بهرهمندی از خدمات آموزشی و تربیتی محروم نخواهد شد.
امام جمعه ساوجبلاغ در ادامه این نشست خبری با اشاره به تحولات منطقهای تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حمایت از جبهه مقاومت را بخشی از راهبرد تأمین امنیت و اقتدار ملی میداند و این حمایت بر مبنای اصول اعتقادی، منافع ملی و ملاحظات راهبردی کشور دنبال میشود.
حجتالاسلام مختاری افزود: اگرچه توان دفاعی و تجهیزات نظامی از مؤلفههای مهم اقتدار ملی به شمار میروند، اما عامل اصلی موفقیت جمهوری اسلامی در مواجهه با تهدیدها، حمایت و حضور مردم در صحنه است و تداوم این موفقیتها نیز در گرو حفظ وحدت و همدلی ملی خواهد بود.
امام جمعه ساوجبلاغ در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جشن بزرگ عید غدیر خم در این شهرستان اشاره کرد و گفت: این مراسم امسال با مشارکت گسترده مردم، گروههای مردمی، شهرداریها و شرکت عمران برگزار شد و نسبت به سالهای گذشته مردمیتر بود.
مختاری با بیان اینکه تعداد مواکب فعال در جشن غدیر نسبت به سال گذشته حدود ۱۷۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: میزان خدماترسانی و پذیرایی از شهروندان نیز بیش از سه برابر رشد داشته و استقبال مردم از این رویداد فرهنگی و مذهبی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
وی با قدردانی از همکاری فرمانداری، شهرداریها، شورای اسلامی شهر، نیروهای انتظامی، بسیج، دستگاههای خدماترسان و مجموعههای مردمی در برگزاری این مراسم افزود: تجربه جشن غدیر بار دیگر نشان داد هرجا امور به مردم واگذار شود، نتایج ماندگارتر و موفقتری حاصل خواهد شد.
امام جمعه ساوجبلاغ یکی از ویژگیهای شاخص جشن امسال را تقویت پیوستهای فرهنگی مواکب عنوان کرد و گفت: بسیاری از مواکب علاوه بر ارائه خدمات پذیرایی، برنامههای فرهنگی، تربیتی و معرفتی را نیز در دستور کار قرار دادند.
امام جمعه ساوجبلاغ در پایان، موفقیتهای شهرستان را حاصل همدلی مردم، همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت مجموعههای فرهنگی و اجتماعی دانست و ابراز امیدواری کرد این روند در مسیر توسعه و پیشرفت ساوجبلاغ تداوم یابد.