به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام روح‌الله مختاری امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن قدردانی از عملکرد خبرنگاران در روزهای حساس اخیر اظهار کرد: رسانه‌ها در کنار مردم حضور داشتند و با روایت واقعیت‌ها، صحنه‌های ایستادگی، وحدت و همبستگی ملی را به تصویر کشیدند و نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی عمومی ایفا کردند.

وی در این نشست از راه‌اندازی نخستین مدرسه تربیت‌محور شهرستان ساوجبلاغ خبر داد و گفت: این مجموعه آموزشی با رویکردی نوین در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و علاوه بر آموزش‌های رسمی، موضوعاتی همچون استعدادیابی، مهارت‌های زندگی، سواد رسانه‌ای، هوش مصنوعی، پژوهش، کارآفرینی و مهارت‌های اجتماعی را به صورت هدفمند دنبال خواهد کرد.

حجت‌الاسلام مختاری افزود: در این مدرسه برای هر دانش‌آموز پرونده آموزشی، تربیتی و مهارتی تشکیل می‌شود تا روند رشد و پیشرفت او به صورت مستمر ارزیابی شود و ارتباط میان خانواده و مدرسه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی این طرح مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه هدف این مجموعه آموزشی صرفاً ارائه خدمات آموزشی نیست، خاطرنشان کرد: رویکرد مدرسه تربیت نسلی توانمند، خلاق، مسئولیت‌پذیر و متعهد است و هیچ دانش‌آموز مستعدی به دلیل مشکلات مالی از فرصت تحصیل و بهره‌مندی از خدمات آموزشی و تربیتی محروم نخواهد شد.

امام جمعه ساوجبلاغ در ادامه این نشست خبری با اشاره به تحولات منطقه‌ای تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حمایت از جبهه مقاومت را بخشی از راهبرد تأمین امنیت و اقتدار ملی می‌داند و این حمایت بر مبنای اصول اعتقادی، منافع ملی و ملاحظات راهبردی کشور دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام مختاری افزود: اگرچه توان دفاعی و تجهیزات نظامی از مؤلفه‌های مهم اقتدار ملی به شمار می‌روند، اما عامل اصلی موفقیت جمهوری اسلامی در مواجهه با تهدیدها، حمایت و حضور مردم در صحنه است و تداوم این موفقیت‌ها نیز در گرو حفظ وحدت و همدلی ملی خواهد بود.

امام جمعه ساوجبلاغ در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جشن بزرگ عید غدیر خم در این شهرستان اشاره کرد و گفت: این مراسم امسال با مشارکت گسترده مردم، گروه‌های مردمی، شهرداری‌ها و شرکت عمران برگزار شد و نسبت به سال‌های گذشته مردمی‌تر بود.

مختاری با بیان اینکه تعداد مواکب فعال در جشن غدیر نسبت به سال گذشته حدود ۱۷۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: میزان خدمات‌رسانی و پذیرایی از شهروندان نیز بیش از سه برابر رشد داشته و استقبال مردم از این رویداد فرهنگی و مذهبی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

وی با قدردانی از همکاری فرمانداری، شهرداری‌ها، شورای اسلامی شهر، نیروهای انتظامی، بسیج، دستگاه‌های خدمات‌رسان و مجموعه‌های مردمی در برگزاری این مراسم افزود: تجربه جشن غدیر بار دیگر نشان داد هرجا امور به مردم واگذار شود، نتایج ماندگارتر و موفق‌تری حاصل خواهد شد.

امام جمعه ساوجبلاغ یکی از ویژگی‌های شاخص جشن امسال را تقویت پیوست‌های فرهنگی مواکب عنوان کرد و گفت: بسیاری از مواکب علاوه بر ارائه خدمات پذیرایی، برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و معرفتی را نیز در دستور کار قرار دادند.

امام جمعه ساوجبلاغ در پایان، موفقیت‌های شهرستان را حاصل همدلی مردم، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی دانست و ابراز امیدواری کرد این روند در مسیر توسعه و پیشرفت ساوجبلاغ تداوم یابد.

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