به گزارش ایلنا از یزد، شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه ای از اجرای عملیات نگهداشت هدفمند فیدرهای پرعارضه خبر داد.

این اقدام با هدف ارتقای قابلیت اطمینان و تاب آوری شبکه توزیع برق و همچنین آمادگی برای عبور موفق از پیک بار تابستان انجام می شود.

بر اساس این اطلاعیه، مدیریت بار در برخی محدوده های استان مطابق جدول اعلامی اعمال خواهد شد. شرکت توزیع برق تاکید کرده است که این خاموشی ها صرفا در چارچوب اجرای مانور مذکور و با هدف افزایش پایداری شبکه انجام می شود و پس از پایان عملیات، برق مشترکان بدون تاخیر مجددا برقرار خواهد شد.

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