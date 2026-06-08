خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برق برخی مناطق استان یزد فردا قطع می‌شود

برق برخی مناطق استان یزد فردا قطع می‌شود
کد خبر : 1796077
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از اعمال مدیریت بار اضطراری و قطع موقت برق در برخی مناطق استان طی فردا خبر داد.

به گزارش ایلنا از یزد، شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه ای از اجرای عملیات نگهداشت هدفمند فیدرهای پرعارضه خبر داد.

این اقدام با هدف ارتقای قابلیت اطمینان و تاب آوری شبکه توزیع برق و همچنین آمادگی برای عبور موفق از پیک بار تابستان انجام می شود.

بر اساس این اطلاعیه، مدیریت بار در برخی محدوده های استان مطابق جدول اعلامی اعمال خواهد شد. شرکت توزیع برق تاکید کرده است که این خاموشی ها صرفا در چارچوب اجرای مانور مذکور و با هدف افزایش پایداری شبکه انجام می شود و پس از پایان عملیات، برق مشترکان بدون تاخیر مجددا برقرار خواهد شد.

برق برخی مناطق استان یزد فردا قطع می‌شود

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی