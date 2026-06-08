مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک خبر داد:
صدور مجوز حرفهای برای باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک از سوی AFC
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک به صدور مجوز حرفهای برای این باشگاه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اشاره کرده و در این خصوص گفت: مجوز حرفهای 6 باشگاه ایرانی از سوی AFC تأیید شده و نام باشگاه آلومینیوم نیز یکی از آنها است.
به گزارش ایلنا، محمد رجائیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) پس از پایان فرایند صدور مجوز حرفهای در فدراسیونهای فوتبال کشورهای مختلف و بررسی مدارک باشگاهها، اسامی باشگاههای حائز مجوز حرفهای را اعلام کرد.
وی ادامه داد: با اعلام سایت AFC باشگاههای آلومینیوم اراک، چادرملوی اردکان، استقلال، گلگهر سیرجان، پرسپولیس تهران و تراکتور تبریز از ایران توانستند مجوز حرفهای را به دست بیاورند، اما نام باشگاههایی چون سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان در این فهرست دیده نمیشود.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک به اعزام تیمهای فوتبال برای رقابتهای لیگ نخبگان آسیا اشاره کرده و اظهار داشت: بر اساس تصمیم فدراسیون فوتبال، باشگاههای استقلال و تراکتور در فصل 2027-2026 رقابتهای لیگ نخبگان آسیا به میدان خواهند رفت.
رجائیان به دیگر سهمیه کشور ایران برای اعزام به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2 اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: سهمیه ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2 نیز یکی از تیمهای گلگهر سیرجان، چادرملوی اردکان و پرسپولیس خواهد بود که به این مسابقات اعزام خواهد شد.
وی به رده تیم فوتبال آلومینیوم اراک در جدول لیگ برتر کشور موسوم به لیگ خلیجفارس اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: تیم فوتبال آلومینیوم اراک هماکنون با 22 امتیاز در رده چهاردهم جدول لیگ برتر کشور قرار دارد. تلاشها برای ارتقاء این رده در جدول لیگ برتر ادامه دارد.