به گزارش ایلنا، محمد رجائیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) پس از پایان فرایند صدور مجوز حرفه‌ای در فدراسیون‌های فوتبال کشورهای مختلف و بررسی مدارک باشگاه‌ها، اسامی باشگاه‌های حائز مجوز حرفه‌ای را اعلام کرد.

وی ادامه داد: با اعلام سایت AFC باشگاه‌های آلومینیوم اراک، چادرملوی اردکان، استقلال، گل‌گهر سیرجان، پرسپولیس تهران و تراکتور تبریز از ایران توانستند مجوز حرفه‌ای را به دست بیاورند، اما نام باشگاه‌هایی چون سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان در این فهرست دیده نمی‌شود.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک به اعزام تیم‌های فوتبال برای رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا اشاره کرده و اظهار داشت: بر اساس تصمیم فدراسیون فوتبال، باشگاه‌های استقلال و تراکتور در فصل 2027-2026 رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا به میدان خواهند رفت.

رجائیان به دیگر سهمیه کشور ایران برای اعزام به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2 اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: سهمیه ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2 نیز یکی از تیم‌های گل‌گهر سیرجان، چادرملوی اردکان و پرسپولیس خواهد بود که به این مسابقات اعزام خواهد شد.

وی به رده تیم فوتبال آلومینیوم اراک در جدول لیگ برتر کشور موسوم به لیگ خلیج‌فارس اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: تیم فوتبال آلومینیوم اراک هم‌اکنون با 22 امتیاز در رده چهاردهم جدول لیگ برتر کشور قرار دارد. تلاش‌ها برای ارتقاء این رده در جدول لیگ برتر ادامه دارد.

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