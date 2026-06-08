به گزارش ایلنا، کرم گودرزی گفت: طرح اصلاح و تفکیک شبکه آب در یکی از مراکز بهره‌برداری خطوط لوله منطقه ۵ عملیات انتقال گاز ایران با هدف جلوگیری از هدررفت منابع حیاتی، صیانت از منابع ملی و بهینه‌سازی الگوی مصرف اجرا شد.

وی افزود: اجرای این طرح طی پنج ماه اخیر، کاهش ۸۰ درصدی مصرف آب در این مرکز بهره‌برداری را به همراه داشته است که حاصل همکاری و هم‌افزایی واحدهای عملیاتی و ستادی منطقه است.

مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز ایران ادامه داد: با استفاده از ظرفیت‌های بودجه مدیریت سبز و با رویکرد بهسازی زیرساخت‌ها، همه تجهیزات و اقلام مورد نیاز این پروژه تأمین و عملیات تفکیک لوله‌کشی آب بهداشتی از شبکه فرسوده آبیاری فضای سبز با موفقیت اجرا شد.

گودرزی تصریح کرد: این اقدام افزون بر حذف نشتی‌های پنهان، زمینه مدیریت پایدار مصرف آب را در این مرکز فراهم کرده و گامی مؤثر در مسیر سرآمدی زیست‌محیطی منطقه ۵ عملیات انتقال گاز ایران به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان مرکز بهره‌برداری و همکاری واحد HSE منطقه در تأمین و تخصیص اعتبارات لازم، اظهار کرد: اجرای این طرح نشان داد که دانش، تعهد و توان نیروهای متخصص داخلی می‌تواند نقش مهمی در رفع چالش‌های زیرساختی و حرکت در مسیر توسعه پایدار ایفا کند.

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