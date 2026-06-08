به گزارش ایلنا، سیدجواد حسینی در جریان سفر به استان فارس و بازدید از باغ اوتیسم شیراز و پارک سلامت حاجات‌نیا، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این مجموعه اظهار کرد: شهرداری شیراز با واگذاری یک پارک و اختصاص حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار، زمینه ایجاد باغ اوتیسم را فراهم کرده که اقدامی ارزشمند در مسیر توسعه خدمات تخصصی به افراد دارای اختلال طیف اوتیسم به شمار می‌رود.

وی از صدور مجوز فعالیت سیزدهمین مرکز شبانه‌روزی موقت ویژه کودکان زیر ۱۴ سال دارای اختلال طیف اوتیسم در شیراز خبر داد و افزود: همچنین سومین مرکز روزانه آموزش و توانبخشی ویژه افراد بالای ۱۴ سال دارای اختلال طیف اوتیسم کشور نیز در باغ اوتیسم شیراز راه‌اندازی خواهد شد و سازمان بهزیستی از این مراکز در حوزه تجهیزات و خدمات توانبخشی حمایت می‌کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه پارک سلامت حاجات‌نیا تنها یک پارک سلامت روان نیست، تصریح کرد: در این مجموعه ابعاد مختلف سلامت روانی، اجتماعی، زیستی و معنوی به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته و زنجیره‌ای از فعالیت‌های مهارت‌آموزی، کارآفرینی، تولید، تفریح، تعاملات اجتماعی و خدمات ویژه سالمندان در کنار یکدیگر شکل گرفته است.

حسینی با اشاره به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری فضاهای اقامتی سالمندان، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و توسعه اقتصاد نقره‌ای تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های سالمندان و توسعه خدمات مرتبط با این قشر، از مهم‌ترین حوزه‌های اشتغال‌آفرین در دنیا به شمار می‌رود.

وی همچنین توسعه مراکز شبه‌خانواده برای گروه‌های سنی مختلف را ضروری دانست و اجرای طرح «دست‌های مهربانی» را زمینه‌ساز تقویت ارتباط میان کودکان و سالمندان و پاسخگویی به نیازهای عاطفی این دو گروه عنوان کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به حضور همزمان افراد دارای معلولیت، افراد دارای اختلال طیف اوتیسم، سالمندان و سایر شهروندان در فعالیت‌های آموزشی، مهارتی و اجتماعی پارک سلامت حاجات‌نیا، این تجربه را نمونه‌ای موفق از تلفیق اجتماعی دانست و تأکید کرد: جامعه باید از رویکردهای مبتنی بر جداسازی گروه‌های مختلف فاصله بگیرد و زمینه حضور برابر همه افراد را در عرصه‌های اجتماعی فراهم کند.

حسینی با بیان اینکه حدود ۳۵۰۰ مرکز تحت پوشش سازمان بهزیستی در کشور فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: تجربه موفق شیراز می‌تواند به عنوان یک مرکز نوآوری و الگویی عملی برای توسعه خدمات سالمندی، توانبخشی و سلامت اجتماعی در سایر نقاط کشور مورد استفاده قرار گیرد.

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