اختصاص ۱۵۸ قطعه زمین در فارس برای تولید ۱۷۲۰ مگاوات برق خورشیدی
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، از اختصاص ۱۵۸ قطعه از اراضی استان برای احداث نیروگاههای خورشیدی خبر داد.
به گزارش ایلنا، نبی اله یزدی گفت: در راستای حمایت از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، تأمین برق پایدار و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود استان، تاکنون ۱۵۸ قطعه زمین برای اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف فارس اختصاص یافته است.
یزدی با اشاره به استقبال سرمایهگذاران از اجرای طرحهای انرژی پاک در استان اضافه کرد: مجموع مساحت اراضی اختصاصیافته به این پروژهها بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع است که با بهرهبرداری کامل از این طرح ها، حدود ۱۷۲۰ مگاوات برق خورشیدی در استان تولید خواهد شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه توسعه نیروگاههای خورشیدی یکی از رویکردهای مهم در مدیریت بهینه منابع و تأمین انرژی پایدار به شمار میرود، اظهار کرد: بخشی از این طرحها در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند و برخی پروژهها نیز پیشرفت فیزیکی مطلوبی داشته و وارد فاز احداث شدهاند.
یزدی ادامه داد: تعدادی از نیروگاههای خورشیدی احداثشده نیز وارد مدار تولید برق شدهاند و هماکنون در تأمین انرژی مورد نیاز شبکه برق کشور نقشآفرینی میکنند که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای استان فارس در توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر است.
وی تأکید کرد: مدیریت امور اراضی استان فارس با رعایت ضوابط و مقررات، از سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک حمایت کرده و تلاش میکند زمینه اجرای هرچه سریعتر طرحهای زیرساختی و مولد را در استان فراهم سازد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی، نقش مؤثری در کاهش آلایندههای زیستمحیطی، ایجاد اشتغال و حرکت به سوی توسعه پایدار خواهد داشت.