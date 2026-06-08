به گزارش ایلنا، حسین بهرامی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به محدودیت اراضی کشاورزی، شرایط توپوگرافی و کمبود منابع آب اظهارداشت: توسعه شهرک های کشاورزی را ضروری دانست.

وی افزود: یکی از راه کارهای افزایش بهره وری، گسترش کشت های متراکم است به گونه ای که سطح گلخانه های استان به ۱۲۵ هکتار در قالب ۲۷۹ واحد رسیده است.

بهرامی تصریح کرد: از این میزان، ۱۰۹ هکتار به تولید سبزی و صیفی جات اختصاص دارد که ۱۸ هزار و ۵۳۰ تن محصول تولید شده و ۱۶ هکتار نیز به گل و گیاهان زینتی اختصاص یافته که ۱۷ میلیون شاخه گل از آن برداشت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر ۷۰ هکتار گلخانه جدید با پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۷۰ درصد در استان در حال ساخت است که پس از بهره برداری نقش مهمی در افزایش تولید و اشتغال خواهد داشت.

روح الله سعیدی سطح کل باغات استان را ۵۲ هزار و ۲۳۰ هکتار اعلام کرد و افزود: تولید سالانه محصولات باغی به ۲۶۱ هزار و ۴۴۸ تن رسیده که سهم بسزایی در توسعه اقتصادی و پایداری کشاورزی دارد.

وی خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری با ۲۳ هزار هکتار باغ بادام و تولید سالانه ۳۶ هزار تن، رتبه اول تولید بادام کشور را دارد.

سعیدی گفت: از ابتدای سال جاری تا اواسط خرداد ماه، ۲۱ محموله صادراتی مغز بادام مامایی به وزن ۱۸۷.۳ تن انجام شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: شهرک تخصصی بادام استان توسط شرکت شهرکهای صنعتی در حال واگذاری به متقاضیان است تا زنجیره ارزش بادام با توسعه فرآوری، بسته بندی و صادرات تکمیل شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، طرح های پایلوت مقایسه ارقام (۲۰ رقم انگور، ۱۲ رقم پکان، ۲ رقم انار و ۶۴ رقم بادام) و عملیات سرشاخه کاری در سطح ۶۵۴ هکتار از باغات گردو (۶۰۲۱ اصله درخت) و ۳۵۰ هکتار بادام اجرا شده که تأثیر چشمگیری در اصلاح باغات قدیمی و افزایش بهره وری داشته است.

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