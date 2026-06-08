کشور در هیچ شرایطی نباید از مسیر توسعه و پیشرفت بازبماند

به گزارش ایلنا، سید علاالدین کراماتی در جلسه بررسی اقدامات، ظرفیت‌ها و مشکلات بنیاد علوی در شهرستان شیراز اظهار داشت: تکوین و شکوفایی تمدن اسلامی حاصل تلاش و کوشش ایرانیان در سایه بهره‌گیری از معارف و دانش اهل‌بیت(ع) بوده است.

وی افزود: تجربه کشورهایی همچون آلمان نشان می‌دهد حرکت مبتنی بر علم، دانش، برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح، زمینه عبور از بحران‌ها و دستیابی به موفقیت‌های بزرگ را فراهم می‌کند و این الگو می‌تواند مورد توجه مدیران و برنامه‌ریزان قرار گیرد.

کراماتی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور گفت: در شرایطی که برخی خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های درمانی با مشکلات جدی مواجه هستند، مشاهده می‌شود که تسهیلات کلان در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد. این موضوع ضرورت نظارت دقیق‌تر بر فرآیند پرداخت و نحوه هزینه‌کرد تسهیلات را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

وی با طرح این پرسش که چه میزان از تسهیلات اعطایی در مسیر اهداف تعیین‌شده هزینه شده است، تصریح کرد: نبود نظارت مؤثر بر نحوه تخصیص و مصرف منابع مالی و تسهیلات، یکی از عوامل بروز چالش‌ها و نارسایی‌های اقتصادی در جامعه محسوب می‌شود.

فرماندار شیراز با تأکید بر اهمیت نقش دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: اقتصاد یک علم است و نظارت یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن به شمار می‌رود. برای بهبود شرایط اقتصادی و صیانت از منافع عمومی، لازم است تمامی ظرفیت‌ها و ابزارهای نظارتی به‌کار گرفته شود تا زمینه سوءاستفاده و منفعت‌طلبی افراد سودجو از بین برود.

وی با اشاره به موضوع مهاجرت نخبگان خاطرنشان کرد: امروز شاهد مهاجرت افرادی هستیم که در همین سرزمین رشد یافته و در بهترین مدارس و دانشگاه‌های کشور تحصیل کرده‌اند. بخشی از این سرمایه‌های انسانی ارزشمند به دلیل برخی سوءتدبیرها کشور را ترک کرده‌اند یا در آستانه مهاجرت قرار دارند که این مسئله نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جدی است.

کراماتی بر ضرورت تقویت روحیه وطن‌دوستی و عشق به ایران اسلامی تأکید کرد و گفت: افرادی که با آگاهی از خطرات و دشواری‌ها، با جان و دل از کشور و آرمان‌های آن دفاع می‌کنند، نماد واقعی ایثار، مسئولیت‌پذیری و عشق به وطن هستند و باید به الگوهای ارزشمند به جامعه معرفی شوند.

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