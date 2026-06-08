۴۲ درصد از حجم مخازن سدهای استان پر است

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاکاوند روز دوشنبه هجدهم خرداد ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت مخازن سدهای لرستان اظهار کرد: حجم کل ۸ سد مروک، ایوشان، تنگ هاله، خان‌آباد، کزنار، حوضیان، تاج امیر و کمندان۲۴۵.۷ میلیون مترمکعب است که در این مقایسه سد کزنار با ۱۳۶درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم آب را داشته است واین درحالی است که درصد تغییرات سد مروک نسبت به سال گذشته ۸- و سد ایوشان ۶ درصد می‌باشد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۲ درصد از مخازن سدهای لرستان پر است، ادامه داد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۱۰۴.۲ میلیون متر مکعب گزارش شده است. این حجم در سال گذشته ۶۸.۴۸میلیون مترمکعب بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان افزود: در حال حاضر مجموع آب ورودی هشت سد استان ۵.۹۳ متر مکعب بر ثانیه می‌باشد.

کاکاوند گفت: حجم کل مخزن سد مروک ۱۰۵.۶میلیون مترمکعب است و هم اکنون میزان آب ذخیره شده پشت این سد ۱۵.۶ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸- درصد کاهش داشته است. همچنین ۱۸ درصد از حجم سد حوضیان پر است و میزان حجم آب فعلی سد ۵.۹۶ میلیون مترمکعب است.

وی تصریح کرد: افزایش ذخایر مقطعی سدها نباید دستاویزی برای بازگشت به رویه‌های پرمصرف گذشته باشد. مدیریت صحیح منابع، از مزارع آغاز می‌شود؛ جایی که جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر و استفاده از روش‌های نوین آبیاری، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان خاطر نشان کرد: اگر امروز، همگام با اصلاح الگوی کشت، مدیریت جدی بر برداشت‌های غیرمجاز اعمال نشود، این ۵۲ درصد افزایش ذخایر نیز در کوتاه‌ترین زمان، با مصرف بی‌رویه از بین خواهد رفت. برای گذار از تابستان پیش رو، نیازمند هم‌افزایی و مشارکت و مسئولیت‌پذیری بهره‌برداران در مدیریت هر قطره آب هستیم.

کاکاوند با اشاره به اهمیت و نقش آب دربخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت و حجم ذخایر سدها بر مصرف بهینه و درست منابع آبی تاکید کرد واز هم استانی‌های عزیز درخواست کرد تا الگوی مصرف را رعایت کنند.

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