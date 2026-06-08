بازرسکل قضایی استان تاکید کرد؛
ضرورت برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز در لرستان
بازرسکل قضایی استان لرستان بر ضرورت برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز و استفاده از جریمههای ماده ۱۰۰ (در بحث حذف پارکینگ) صرفاً در احداث پارکینگ عمومی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حمزه رضایی روز دوشنبه هجدهم خرداد ماه با حضور در شهرداری مرکزی خرمآباد و در راستای تقویت نظارتها از نزدیک در جریان کیفیت خدمترسانی و پاسخگویی به مراجعهکنندگان این دستگاه قرار گرفت و با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور، نقش پیشگیرانه اقدامات سازمان و لزوم توجه به هشدارها و تذکرات نظارتی را تشریح کرد.
وی با بیان تذکرات لازم به مسئولان شهرداری، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط قانونی، شفافیت در امور مالی، نظموانظباط کارکنان شهرداری، رفع موانع اداری و تسریع در پاسخگویی به درخواستهای مردم تأکید کرد.
بازرس کل استان لرستان با بیان اینکه مدیران شهرداری از هر گونه ساختوساز غیرمجاز جلوگیری کنند، گفت: در صورت ارتکاب تخلف سریعاً از طریق قانون نسبت به قلعوقمع ساختوسازهای غیرمجاز اقدام شود.
رضایی تصریح کرد: بهصورت دقیق عملکرد پیمانکاران رصد شود که مطابق قانون به وظیفه قانونی خود عمل کنند و هر جا سهلانگاری و تخلفی مشاهده شد با اعمال جریمه با این افراد برخورد شود.
بازرس کل قضایی لرستان باتوجهبه اهمیت و نقش شهرداریها در ارائه خدمات شهری به شهروندان عنوان کرد: مقرر شد جریمههایی که مطابق قانون در بحث حذف پارکینگ ماده ۱۰۰ وصول میشوند صرفاً باید در احداث پارکینگ عمومی استفاده شود و اگر در جای دیگر استفاده شود تخلف است.
وی با بیان اینکه عملکرد شهرداریها در جهت خدمترسانی درست و بهموقع به مردم را رصد میکنیم، افزود: هر جا احساس کنیم نواقصی وجود دارد و سهلانگاری صورت گرفته قطعاً با متخلفین برخورد خواهیم کرد.
بازرسکل قضایی لرستان ضمن تأکید بر لزوم خدماترسانی مؤثر و بهموقع دستگاههای اجرایی و نهادهایی که بیشترین حجم مراجعهکننده را دارند، خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون و مقابله با فساد با هیچ فرد و یا دستگاهی تعارف و یا مماشاتی نداریم.