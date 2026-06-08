ضرورت برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز در لرستان

به گزارش ایلنا، حمزه رضایی روز دوشنبه هجدهم خرداد ماه با حضور در شهرداری مرکزی خرم‌آباد و در راستای تقویت نظارت‌ها از نزدیک در جریان کیفیت خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان این دستگاه قرار گرفت و با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور، نقش پیشگیرانه اقدامات سازمان و لزوم توجه به هشدارها و تذکرات نظارتی را تشریح کرد.

وی با بیان تذکرات لازم به مسئولان شهرداری، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط قانونی، شفافیت در امور مالی، نظم‌وانظباط کارکنان شهرداری، رفع موانع اداری و تسریع در پاسخگویی به درخواست‌های مردم تأکید کرد.

بازرس کل استان لرستان با بیان اینکه مدیران شهرداری از هر گونه ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری کنند، گفت: در صورت ارتکاب تخلف سریعاً از طریق قانون نسبت به قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز اقدام شود.

رضایی تصریح کرد: به‌صورت دقیق عملکرد پیمانکاران رصد شود که مطابق قانون به وظیفه قانونی خود عمل کنند و هر جا سهل‌انگاری و تخلفی مشاهده شد با اعمال جریمه با این افراد برخورد شود.

بازرس کل قضایی لرستان باتوجه‌به اهمیت و نقش شهرداری‌ها در ارائه خدمات شهری به شهروندان عنوان کرد: مقرر شد جریمه‌هایی که مطابق قانون در بحث حذف پارکینگ ماده ۱۰۰ وصول می‌شوند صرفاً باید در احداث پارکینگ عمومی استفاده شود و اگر در جای دیگر استفاده شود تخلف است.

وی با بیان اینکه عملکرد شهرداری‌ها در جهت خدمت‌رسانی درست و به‌موقع به مردم را رصد می‌کنیم، افزود: هر جا احساس کنیم نواقصی وجود دارد و سهل‌انگاری صورت گرفته قطعاً با متخلفین برخورد خواهیم کرد.

بازرس‌کل قضایی لرستان ضمن تأکید بر لزوم خدمات‌رسانی مؤثر و به‌موقع دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که بیشترین حجم مراجعه‌کننده را دارند، خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون و مقابله با فساد با هیچ فرد و یا دستگاهی تعارف و یا مماشاتی نداریم.

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