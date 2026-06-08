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افزایش سرعت بادهای ۱۲۰ روزه در شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان

افزایش سرعت بادهای ۱۲۰ روزه در شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1795813
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رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان از افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه برای شهرهای شمالی استان همراه با خیزش گردوخاک خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی ملاشاهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: از سه شنبه تا شنبه هفته آینده (۱۹ تا ۲۳ خرداد)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید در محور مواصلاتی زاهدان–زابل، افزایش موقتی غبار در مرکز استان و همچنین کاهش نسبی دما شود.

ملاشاهی در پایان توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.

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