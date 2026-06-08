به گزارش ایلنا، نشست پایش و ارزیابی شاخص‌های سلامت شهرستان‌‌های آمل، نور، محمودآباد، بابلسر و فریدونکنار با حضور محمد صادق رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، معاونین بهداشت، درمان و توسعه مدیریت، منایع و برنامه‌ ریزی دانشگاه و رؤسای شبکه‌ های بهداشت و درمان شهرستان های آمل، نور، محمودآباد، بابلسر و فریدونکنار در دانشکده پرستاری مامایی و پردیس پزشکی آمل برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ ترین شاخص‌ های بهداشتی و درمانی هر شهرستان به‌ صورت منطقه‌ محور مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت موجود، چالش‌ ها، ظرفیت‌ ها و راهکارهای اجرایی برای بهبود شاخص‌‌ها در حوزه‌‌های مختلف سلامت ارزیابی شد.

دکتر محمد صادق رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأکید بر ضرورت مدیریت مبتنی بر شواهد و داده‌‌های سلامت اظهار کرد: شاخص‌‌های سلامت تنها ابزار ارزیابی عملکرد نیستند، بلکه مبنای تصمیم‌ گیری، برنامه‌ ریزی و سیاست‌ گذاری در نظام سلامت محسوب می‌شوند و باید به اقدامات مؤثر و قابل اندازه‌گیری منجر شوند.

رضایی با اشاره به اهمیت عدالت در سلامت افزود: با توجه به پراکندگی جمعیت و تفاوت‌ های جغرافیایی مناطق تحت پوشش، دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت باید به‌ عنوان یک اولویت راهبردی دنبال شود و تمامی ظرفیت‌‌های شبکه بهداشت و درمان در مسیر کاهش نابرابری‌‌های سلامت به کار گرفته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تقویت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را از مهم‌ ترین الزامات ارتقای کار آمدی نظام سلامت برشمرد و خاطرنشان کرد: پزشک خانواده و نظام ارجاع، نقش کلیدی در مدیریت صحیح خدمات سلامت، افزایش دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز و استفاده بهینه از منابع نظام سلامت دارند و اجرای اثربخش این برنامه‌ ها باید با جدیت دنبال شود.

دکتر رضایی همچنین با اشاره به اهمیت شاخص‌ های سلامت دهان و دندان، بر لزوم بهبود شاخص DMFT، افزایش پوشش وارنیش_فلوراید و فیشورسیلانت در گروه‌ های هدف تأکید کرد و خواستار تقویت برنامه‌ های پیشگیرانه در این حوزه شد.

رئیس دانشگاه در ادامه، توسعه برنامه‌ های غربالگری را از اولویت‌ های مهم حوزه بهداشت عنوان کرد و گفت: افزایش پوشش غربالگری سرطان‌ های شایع، بیماری دیابت و اجرای برنامه‌ های پیشگیری و مداخله در رفتارهای مرتبط با خود کشی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در ارتقای شاخص‌ های سلامت و کاهش بار بیماری‌ ها نقش مؤثری ایفا کند.

دکتر رضایی با اشاره به اهمیت تحولات جمعیتی در آینده نظام سلامت افزود: کاهش نرخ باروری و روند نزولی رشد طبیعی جمعیت در برخی مناطق استان، ضرورت توجه بیشتر به سیاست‌ های جوانی جمعیت، حمایت از فرزند آوری و توسعه خدمات درمان ناباروری را دوچندان کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت، ارتقای پوشش برنامه‌ های بهداشتی، کنترل عوامل خطر بیماری‌ های غیر واگیر، حمایت از سیاست‌ های جوانی جمعیت، تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع و بهره‌ گیری بهینه از ظرفیت‌ های درمانی از مهم‌ ترین محور های مورد توجه در برنامه‌ های ارتقای شاخص‌ های سلامت استان است.

دکتر رضایی خاطرنشان کرد: «تحقق اهداف نظام سلامت مستلزم پایش مستمر عملکرد، پاسخگویی مدیریتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ های کارشناسی و اجرای دقیق برنامه‌ های اصلاحی است و انتظار می‌رود نتایج اقدامات انجام‌شده در بازه‌ های زمانی مشخص، در شاخص‌ های سلامت و رضایتمندی مردم قابل مشاهده باشد.

در پایان این نشست، برای هر یک از حوزه‌ های مورد بررسی، برنامه‌ های عملیاتی، اهداف قابل سنجش و زمان‌ بندی مشخص جهت ارتقای شاخص‌ ها و بهبود کیفیت خدمات سلامت در شهرستان‌ های تحت پوشش تعیین شد.

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