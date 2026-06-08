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اطلاعیه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی/ خروج اضطراری کارکنان پتروشیمی ماهشهر

اطلاعیه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی/ خروج اضطراری کارکنان پتروشیمی ماهشهر
کد خبر : 1795749
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سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در اطلاعیه‌ای از خروج کارکنان روزکار خود در پی تهاجم هوایی دشمن متخاصم صهیونیستی به پتروشیمی کارون خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خروج اضطراری تمامی کارکنان روزکار از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام شد.

در این اطلاعیه از نیروهای عملیاتی منطقه ویژه خواسته شده است طبق روال قبل به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اطلاعیه شماره ۲ اعلام کرد: حوالی ساعت ۷:۳۰ امروز دوشنبه، در پی حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، ۲ اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صورت گرفت.

خوشبختانه این حادثه مصدومی در پی نداشته و میزان خسارت و صدمات احتمالی در دست بررسی است.

به گزارش ایرنا، در جنگ تحمیلی سوم، پنج خط پتروشیمی ماهشهر مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت و از مدار تولید خارج شد.

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