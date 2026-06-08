مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران:
برنامه مدیریت زیستبومی تالابهای بینالمللی مازندران به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسید
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، از تکمیل برنامه مدیریت زیستبومی تالابهای بینالمللی استان خبر داد و تأکید کرد که پایش دقیق رودخانهها در سال جاری، زیربنای برنامههای حفاظتی و احیایی آینده در اکوسیستمهای آبی منطقه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، از پیشرفتهای جاری در زمینه پایش منابع آبی و تدوین اسناد راهبردی برای حفاظت از اکوسیستمهای آبی استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
وی با اشاره به برنامههای اجرایی سال جاری تصریح کرد: پایش رودخانهها از دیگر برنامههای مهم سال ۱۴۰۴ بود. در این طرح، تالابهای بینالمللی و رودخانههای حفاظتشده به عنوان اولویت اصلی پایش انتخاب شدند تا اطلاعات دقیق و بهروز از وضعیت منابع آبی، کیفیت آب و تغییرات زیستمحیطی در اختیار مدیران و تصمیمگیران قرار گیرد.
کنعانی افزود: نتایج حاصل از این پایشها، مبنای برنامهریزیهای حفاظتی و احیایی در آینده خواهد بود تا تصمیمات مدیریتی بر پایه دادههای علمی اتخاذ شوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت زیستبومی تالابها گفت: برنامه مدیریت زیستبومی تالابهای بینالمللی استان با پیشرفت ۱۰۰ درصدی تدوین شده و هماکنون در مرحله تصویب قرار دارد. این برنامه به عنوان مهمترین سند راهبردی مدیریت تالابها، چارچوب اقدامات حفاظتی، احیایی، مشارکتی و پایش را مشخص میکند و نقش مهمی در ارتقای مدیریت یکپارچه تالابهای استان خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: حفاظت و احیای زیستبومهای آبی نیازمند همکاری مستمر همه دستگاههای مسئول، تأمین پایدار حقابههای محیطزیستی، استقرار مدیریت مبتنی بر دانش و اجرای کامل برنامههای احیایی است.
کنعانی تأکید کرد که ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران با جدیت این مسیر را دنبال میکند تا زمینه حفاظت مؤثر از تالابها، رودخانهها و سایر اکوسیستمهای آبی استان برای نسلهای آینده فراهم شود.