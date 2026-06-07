زنبور گزیدگی مرد ۵۸ ساله چهارمحال و بختیاری را به کما برد
سرپرست پیش بیمارستانی استان چهارمحال و بختیاری گفت: یک مرد ۵۸ ساله بر اثر گزیدگی توسط زنبور، دچار واکنش آلرژیک شدید شده و به حالت کما رفت.
به گزارش ایلنا، نرگس عسگری اظهارداشت: به محض دریافت گزارش این حادثه، کارشناسان عملیاتی پایگاه اورژانس شلمزار در محل حاضر شدند.
وی افزود: تیم عملیاتی با بررسی وضعیت بحرانی بیمار، بلافاصله اقدامات احیا و مداخلات پیشرفته نجاتبخش را آغاز کردند.
دکتر عسگری ادامه داد: این اقدامات به موقع و تخصصی منجر به بازگشت علائم حیاتی بیمار شد و پس از تثبیت وضعیت، بیمار با سرعت و دقت بالا به مرکز درمانی منتقل شد تا روند درمان تخصصی وی ادامه یابد.
وی در پایان گفت: این مأموریت موفقیتآمیز، بار دیگر اهمیت سرعت عمل در مواجهه با واکنشهای شدید آلرژیک را نشان داد.