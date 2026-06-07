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زنبور گزیدگی مرد ۵۸ ساله چهارمحال و بختیاری را به کما برد

زنبور گزیدگی مرد ۵۸ ساله چهارمحال و بختیاری را به کما برد
کد خبر : 1795607
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سرپرست پیش بیمارستانی استان چهارمحال و بختیاری گفت: یک مرد ۵۸ ساله بر اثر گزیدگی توسط زنبور، دچار واکنش آلرژیک شدید شده و به حالت کما رفت.

به گزارش ایلنا،  نرگس عسگری اظهارداشت: به محض دریافت گزارش این حادثه، کارشناسان عملیاتی پایگاه اورژانس شلمزار در محل حاضر شدند.

وی افزود: تیم عملیاتی با بررسی وضعیت بحرانی بیمار، بلافاصله اقدامات احیا و مداخلات پیشرفته نجات‌بخش را آغاز کردند.

دکتر عسگری ادامه داد: این اقدامات به موقع و تخصصی منجر به بازگشت علائم حیاتی بیمار شد و  پس از تثبیت وضعیت، بیمار با سرعت و دقت بالا به مرکز درمانی منتقل شد تا روند درمان تخصصی وی ادامه یابد.

وی در پایان گفت: این مأموریت موفقیت‌آمیز، بار دیگر اهمیت سرعت عمل در مواجهه با واکنش‌های شدید آلرژیک را نشان داد.

 

 

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