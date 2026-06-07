دستگیری چهار مخل نظم و امنیت در دشت آزادگان

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ حسین بیت‌سیاح امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان، در پی اعلام یک فقره تهدید و قدرت‌نمایی با اسلحه برای یکی از شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۴ کوت قرار گرفت.