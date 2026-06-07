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رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز خبرداد؛

سقوط مرگبار کارگر ساختمانی در چاله آسانسور

سقوط مرگبار کارگر ساختمانی در چاله آسانسور
کد خبر : 1795552
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رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از وقوع یک حادثه تلخ سقوط در حین کار در یکی از ساختمان‌های نیمه‌کاره این شهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی پور گفت: ساعت ۱۰:۴۵ صبح امروز ۱۷ خرداد ماه، گزارش سقوط یک کارگر ساختمانی به ستاد فرماندهی سازمان اعلام شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی ایستگاه‌های ۱۴ و ۱۷ به محل حادثه اعزام شدند.

عیدی پور در تشریح این حادثه گفت: متأسفانه در این ساختمان نیمه‌کاره ۶ طبقه، یک کارگر مرد حدوداً ۵۰ ساله در حین فعالیت از ارتفاع حدودا ۱۵ متری، به دلایل نامشخصی به داخل چاله آسانسور سقوط کرده است.

وی افزود:تیم‌های امدادی پس از حضور در محل، عملیات ایمن‌سازی را آغاز کردند، اما متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، این کارگر ساختمانی در دم جان خود را از دست داده بود. پیکر کارگر پس از رهاسازی از چاله آسانسور توسط آتش‌نشانان به عوامل اورژانس و انتظامی تحویل داده شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، به تمامی کارگران و پیمانکاران ساختمانی هشدار داد:ایمن‌سازی محیط‌های پرخطر مانند چاله آسانسور، حفره‌ها و پرتگاه‌ها در ساختمان‌های نیمه‌کاره، اولین و حیاتی‌ترین گام در شروع و حین کار است.

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