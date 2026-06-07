تحقق ۱۱۸ درصدی تعهد اشتغال گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، علی لقمانی گفت: سال گذشته ۳۲۰ میلیارد میزان تسهیلات اشتغال‌زایی به گیلان اختصاص یافت که تاکنون ۲۴۴ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد و روند پرداخت بقیه تسهیلات همچنان ادامه دارد.

وی از تحقق ۱۱۸ درصدی تعهد اشتغال در گیلان در سال گذشته خبر داد و افزود: تعهد اشتغال گیلان در سال گذشته ۲۲ هزار و ۴۳۸ نفر بوده که با ثبت ۲۶ هزار و ۵۴۷ شغل، میزان تحقق تعهد اشتغال در گیلان به ۱۱۸ درصد رسید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: سهمیه پیشنهادی استان برای ایجاد اشتغال در سال جاری ۷ هزار و ۴۰۸ شغل است که باید به تصویب نهایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.

علی لقمانی با بیان اینکه ۵۲۹ رشته در بخش مشاغل خانگی، مشمول تسهیلات اشتغالزایی هستند، افزود: تاکنون برای هزار و ۵۹۹ متقاضی در گیلان در حوزه مشاغل خانگی شغل ایجاد شده است.

وی از ایجاد اشتغال برای ۲ هزار و ۵۴۱ نفر در گیلان با مراجعه به سامانه جست و جوی شغل به نشانی kar.gov.ir خبر داد و گفت: این سامانه با هدف ایجاد پیوند هوشمند میان کارجو و کارفرما فعالیت می‌کند.

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