دستگیری سارقان زن «کش روزنی» در جمعه بازار جویبار
فرمانده انتظامی شهرستان جویبار از دستگیری ۲سارق زن خبر داد که به شیوه «کش روزنی شامل: کیف قاپی و موبایل قاپی، البسه » از جمعه بازار سرقت کرده بودند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ عبداله اکبری، گفت: سارقان که در جمعه بازار شهرستان اقدام به چندین سرقت به شیوه «کش روزنی» و نیز سرقت تلفن همراه ،سرقت کیف قاپی و البسه کرده بودند ،توسط افسر تجسس کلانتری ۱۱ شهرستان دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه این سارقان غیر بومی و سابقه دار نیز می باشند، افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از مخفیگاه آنان در شهرستان قائمشهر، در حال حاضر اموال سرقتی البسه که از شهروندان در جمعه بازار سرقت شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی جویبار بیان داشت: سارقان در همان تحقیقات اولیه به ۳ فقره سرقت اعتراف کردند و تحقیقات از آنها جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و سرقتها کماکان ادامه دارد.
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