شنا در سدها و تأسیسات آبی همدان ممنوع است

به گزارش ایلنا از همدان، رضا اخلاص‌مند اظهار کرد: با افزایش دمای هوا و استقبال برخی افراد از منابع آبی برای شنا و آب‌تنی، خطر بروز حوادث ناگوار و غرق‌شدگی در سدها و تأسیسات آبی نیز افزایش می‌یابد. بر همین اساس، شنا در تمام سدها، دریاچه‌های پشت سد، کانال‌های انتقال آب، حوضچه‌ها و سایر تأسیسات وابسته به شرکت آب منطقه‌ای همدان ممنوع است.

وی با بیان اینکه ظاهر آرام آب در مخازن سدها نباید موجب احساس امنیت کاذب شود، افزود: بسیاری از سدها دارای جریان‌های زیرسطحی، اختلاف دمای شدید در لایه‌های مختلف آب، عمق‌های غیرقابل پیش‌بینی و بسترهای لغزنده و گِلی هستند که حتی برای شناگران حرفه‌ای نیز خطرآفرین است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان تصریح کرد: کانال‌های انتقال آب نیز به دلیل سرعت بالای جریان، دیواره‌های بتنی و دشواری خروج افراد از داخل کانال، از جمله خطرناک‌ترین نقاط برای شنا و ورود غیرمجاز محسوب می‌شوند و هر سال در نقاط مختلف کشور شاهد وقوع حوادث تلخ در این مناطق هستیم.

وی با بیان اینکه حفظ جان شهروندان اولویت اصلی این شرکت است، گفت: تابلوهای هشداردهنده در محدوده سدها و تأسیسات آبی نصب شده و گشت‌های نظارتی نیز مستمر این مناطق را پایش می‌کنند، اما مهم‌ترین عامل پیشگیری از حوادث، همکاری و توجه مردم به هشدارهای ایمنی است.

اخلاص‌مند از خانواده‌ها خواست در ایام تعطیلات و اوقات فراغت نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند و اجازه ندهند کودکان و نوجوانان برای شنا یا تفریح به حریم سدها، کانال‌ها و سایر تأسیسات آبی مراجعه کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تأسیسات آبی با هدف تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت احداث شده‌اند و به هیچ عنوان برای شنا، آب‌تنی و فعالیت‌های تفریحی طراحی نشده‌اند، از این رو ورود به این مناطق می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری برای افراد به همراه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان از مردم خواست ضمن عدم حضور در محدوده‌های ممنوعه در صورت مشاهده موارد خطرآفرین، موضوع را به مراجع مسئول اطلاع دهند تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.

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