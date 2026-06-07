رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قزوین:
۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی جذب نشده داریم
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین گفت: حدود ۲۰ همت منابع دولتی مصوب برای استان وجود دارد که امیدواریم با پیگیریهای استاندار و مسئولان استانی بخش قابل توجهی از این اعتبارات تخصیص یافته و در مسیر توسعه استان و تأمین نیازهای دستگاههای اجرایی هزینه شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی رحمانی ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان قزوین اظهار کرد: اعتبارات هزینهای استان در سال جاری ۱۴۰۰ میلیارد تومان است که ۲۱ دستگاه اجرایی از این منابع بهرهمند میشوند. با توجه به شرایط اقتصادی، محدودیتهای جنگی و کاهش برخی منابع صرفهجویی در هزینههای جاری و مدیریت بهینه اعتبارات در دستورکار باشد.
وی تصریح کرد: همچنین اعتبارات عمرانی استان از حدود ۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. یکی از موفقیتهای مهم سال گذشته تخصیص کامل اعتبارات عمرانی استان بود که با پیگیریهای مستمر مسئولان و همکاری دستگاههای اجرایی محقق شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین با اشاره به اعتبارات مندرج در پیوست قانون بودجه گفت: علاوه بر اعتبارات استانی، سال گذشته ۲ هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان اعتبار در پیوست بودجه برای استان پیشبینی شده بود که این رقم در سال جاری به ۶ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان رسیده و رشد قابل توجهی داشته است.
رحمانی اضافه کرد: با توجه به افزایش ظرفیتهای تأمین مالی، مدیران دستگاههای اجرایی باید از ابزارهای مالی از جمله اوراق و سایر ظرفیتهای قانونی برای تسریع در اجرای طرحهای عمرانی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه منابع دولتی و بودجه دستگاههای اجرایی محدود است، ادامه داد: در مجموع حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار استانی و ملی برای استان پیشبینی شده که تلاش میکنیم سهم بیشتری از این منابع را جذب کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین با اشاره به اینکه از محل مصوبات سفر نیز ۱۳.۵ همت اعتبار برای استان در نظر گرفته شده است، گفت: تاکنون حدود ۳ همت از این اعتبارات مصوب جذب و هزینه شده و پیگیریها برای تحقق کامل این منابع ادامه دارد.
رحمانی افزود: برنامههای توسعهای استان در سال جاری بر محورهای اولویتدار از جمله توسعه صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، ارتقای زیرساختهای حملونقل و رونق گردشگری متمرکز شده است.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۲۰ همت منابع دولتی مصوب برای استان وجود دارد که امیدواریم با پیگیریهای استاندار و مسئولان استانی بخش قابل توجهی از این اعتبارات تخصیص یافته و در مسیر توسعه استان و تأمین نیازهای دستگاههای اجرایی هزینه شود.