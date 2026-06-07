سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس‌ راه فرماندهی انتظامی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: با توجه به درخواست فرمانداری شهرستان چالوس و در پی تقاضای دامداران مناطق کلاردشت، مرزن‌آباد، ولی‌آباد و روستاهای تابعه شهرستان چالوس، و پس از هماهنگی‌های لازم با سردار فرماندهی انتظامی استان و سردار ریاست پلیس‌راه راهور فراجا، محور کندوان به مدت ۲۴ ساعت مسدود خواهد شد.

وی افزود: این محدودیت تردد از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. در این مدت محور کندوان از محدوده خروجی شهر مرزن‌آباد و همچنین از ورودی استان‌های تهران و البرز به سمت مازندران به صورت کامل مسدود می‌شود.

سرهنگ عبادی تصریح کرد: اجرای این محدودیت به منظور فراهم شدن شرایط ایمن برای جابه‌جایی دام توسط دامداران منطقه و جلوگیری از ایجاد تداخل با ترافیک خودروها انجام می‌شود و از رانندگان و مسافران درخواست می‌شود در این بازه زمانی از مسیرهای جایگزین سوادکوه و هراز استفاده کنند.

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