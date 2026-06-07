به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت جباری در جلسه بررسی وضعیت تالاب های آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای تالاب‌ها اظهار کرد: برخی تالاب‌های استان ماهیت فصلی دارند و در بخشی از سال به طور طبیعی خشک می‌شوند، اما تالاب‌های دائمی احیا شده‌اند و با توجه به وجود منابع آبی در بالادست، میزان خشکی در این تالاب‌ها به حداقل رسیده است.

وی افزود: برای حفظ جریان آب و جلوگیری از انسداد مسیرهای انتقال، سالانه بین ۵ تا ۱۰ کیلومتر از انهار منتهی به تالاب‌ها نیازمند لایروبی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: در سال جاری بیش از ۳۰ کیلومتر از انهار منتهی به تالاب‌های استان لایروبی شده که نقش مهمی در تأمین حقابه زیست‌محیطی و بهبود وضعیت آبی تالاب‌ها داشته است.

جباری تأکید کرد: تداوم لایروبی انهار، مدیریت منابع آب و تأمین حقابه تالاب‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های حفاظت محیط زیست برای حفظ اکوسیستم‌های ارزشمند آذربایجان غربی به شمار می‌رود.

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