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تالاب‌های اقماری آذربایجان غربی ۱۰۰ درصد آبگیری شده‌اند

تالاب‌های اقماری آذربایجان غربی ۱۰۰ درصد آبگیری شده‌اند
کد خبر : 1795328
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مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از بهبود وضعیت تالاب‌های استان خبر داد و گفت: بیشتر تالاب‌های اقماری آذربایجان غربی در سال جاری به طور کامل آبگیری شده‌اند و تالاب‌های دائمی نیز شرایط مناسبی دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت جباری در جلسه بررسی وضعیت تالاب های آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای تالاب‌ها اظهار کرد: برخی تالاب‌های استان ماهیت فصلی دارند و در بخشی از سال به طور طبیعی خشک می‌شوند، اما تالاب‌های دائمی احیا شده‌اند و با توجه به وجود منابع آبی در بالادست، میزان خشکی در این تالاب‌ها به حداقل رسیده است.

وی افزود: برای حفظ جریان آب و جلوگیری از انسداد مسیرهای انتقال، سالانه بین ۵ تا ۱۰ کیلومتر از انهار منتهی به تالاب‌ها نیازمند لایروبی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: در سال جاری بیش از ۳۰ کیلومتر از انهار منتهی به تالاب‌های استان لایروبی شده که نقش مهمی در تأمین حقابه زیست‌محیطی و بهبود وضعیت آبی تالاب‌ها داشته است.

جباری تأکید کرد: تداوم لایروبی انهار، مدیریت منابع آب و تأمین حقابه تالاب‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های حفاظت محیط زیست برای حفظ اکوسیستم‌های ارزشمند آذربایجان غربی به شمار می‌رود.

 

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