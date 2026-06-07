نماینده ولی فقیه در استان قزوین:
مدیران قزوین نقش خود را در تشییع رهبر شهید بهشایستگی ایفا کنند
نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: همان روحیه همدلی، انسجام و همکاری باید در برگزاری مراسم تشییع نیز استمرار داشته باشد تا همه امور به بهترین شکل ممکن انجام شود و استان قزوین بتواند نقش خود را در این رویداد تاریخی به شایستگی ایفا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیتالله حسین مظفری ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان گفت: از همه مدیران و مسئولانی که در کنار مردم حضور داشتند و شبانهروز برای رفع مشکلات و انجام وظایف خود تلاش کردند، صمیمانه تشکر میکنیم. این همراهی و خدمترسانی در شرایط حساس، نشاندهنده احساس مسئولیت و تعهد مدیران نسبت به مردم بود.
وی افزود: تعظیم شعائر الهی نشانه تقواست و امروز در آستانه یک رویداد بزرگ و مهم قرار داریم؛ مراسمی که میتواند حماسهای دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی خلق کند و ارادت و وفاداری ملت ایران به ولایت را بار دیگر به نمایش بگذارد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تصریح کرد: پیشبینی میشود میلیونها نفر از اقشار مختلف مردم در این مراسم تاریخی حضور یابند و با حضور پرشور خود صحنهای ماندگار از وحدت، همبستگی و قدرشناسی را رقم بزنند.
امام جمعه قزوین با اشاره به جایگاه راهبردی استان قزوین در مسیر تردد زائران خاطرنشان کرد: استان قزوین از موقعیت ویژهای برخوردار است و بدون تردید دهها هزار نفر از مردم استان در این مراسم شرکت خواهند کرد. همچنین شمار زیادی از زائران سایر استانها از مسیر قزوین عبور میکنند که لازم است تمهیدات لازم برای استقبال، اسکان و پذیرایی از آنان فراهم شود.
وی ادامه داد: علاوه بر مشارکت مردم استان در مراسم اصلی، ضروری است در شهرستانها و مناطق مختلف استان نیز برنامههای متناسب و در شأن این مناسبت برگزار شود تا همه مردم بتوانند در این حماسه معنوی سهیم باشند.
آیتالله مظفری با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی در ماههای گذشته اظهار کرد: در این مدت شاهد حضور گسترده مردم در صحنه و همچنین مدیریت مناسب مسئولان و دستگاههای مختلف بودیم و انسجام و هماهنگی قابل توجهی در سطح استان شکل گرفت.
وی تأکید کرد: همان روحیه همدلی، انسجام و همکاری باید در برگزاری مراسم تشییع نیز استمرار داشته باشد تا همه امور به بهترین شکل ممکن انجام شود و استان قزوین بتواند نقش خود را در این رویداد تاریخی به شایستگی ایفا کند.