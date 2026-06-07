محکومیت فروشنده کابینت به پرداخت جریمه میلیاردی در حق مشتری

به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: شعبه هیات دوم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده تقلب در فروش کابینت که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۴میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه همچنین سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به محکومیت اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف پس از شکایت شاکی خصوصی گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای پیام/