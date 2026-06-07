غرق شدن نوجوان ۱۷ ساله در یکی از رودخانههای شهرستان لنگرود
پسر ۱۷ ساله که برای تفریح و ماهیگیری به کنار رودخانه رفته بود هنگام شنا در رودخانهی بارکوسرای لنگرود، به دلیل ناآشنایی با فنون شنا غرق شد.
به گزارش ایلنا از لنگرود، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن فردی در یکی از رودخانههای این شهرستان، ماموران انتظامی فوری به محل حادثه اعزام شدند.
با حضور پلیس و گروههای امدادی در محل حادثه و بررسیهای انجام شده مشخص شد، پسر ۱۷ سالهای که برای تفریح و ماهیگیری به کنار رودخانه بارکوسرا این شهرستان رفته بود، به دلیل شنا در نقاط خطر آفرین و ناآشنایی به فنون شنا غرق شد.
جسد این نوجوان با تلاش نیروهای امدادی از آب خارج و به سردخانه بیمارستان لنگرود منتقل شد.