به گزارش ایلنا از لنگرود، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن فردی در یکی از رودخانه‌های این شهرستان، ماموران انتظامی فوری به محل حادثه اعزام شدند.

با حضور پلیس و گروه‌های امدادی در محل حادثه و بررسی‌های انجام شده مشخص شد، پسر ۱۷ ساله‌ای که برای تفریح و ماهیگیری به کنار رودخانه بارکوسرا این شهرستان رفته بود، به دلیل شنا در نقاط خطر آفرین و ناآشنایی به فنون شنا غرق شد.

جسد این نوجوان با تلاش نیرو‌های امدادی از آب خارج و به سردخانه بیمارستان لنگرود منتقل شد.

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