مدیرعامل توزیع برق استان خبرداد؛
صرفه جویی سالانه ۲/۵ میلیون مترمکعب گاز با بهره برداری از اولین نیروگاه مگاواتی خورشیدی در لرستان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از بهرهبرداری نخستین نیروگاه خورشیدی مگاواتی استان با ظرفیت ۵ مگاوات خبر داد و گفت: بهرهبرداری از این نیروگاه سالانه بیش از ۲.۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز طبیعی صرفهجویی ایجاد میکند که این موضوع نقش مهمی در مدیریت مصرف انرژی و حفظ منابع ملی دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شیرزاد جمشیدی روز یکشنبه هفدهم خرداد ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اجرای سیاستهای کلان کشور در حوزه مدیریت مصرف انرژی و تحقق اهداف تعیینشده در ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، نخستین نیروگاه خورشیدی مگاواتی استان لرستان در محل پتروشیمی لرستان احداث و به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به اینکه این پروژه حاصل پیگیریهای مستمر مجموعه صنعت برق استان و همکاری دستگاههای اجرایی و بخش صنعت بوده، افزود: این پروژه مهم با ظرفیت تولید ۵ مگاوات برق و با سرمایهگذاری بیش از ۲ هزار میلیارد ریال به سرانجام رسیده است که تحقق آن با پیگیریهای مستمر و هماهنگیهای انجامشده از سوی مجموعه صنعت برق استان و همکاری مدیران پتروشیمی لرستان امکانپذیر شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با بیان اینکه توسعه نیروگاههای خورشیدی یکی از اولویتهای صنعت برق کشور است، تصریح کرد: با بهرهبرداری از این نیروگاه، بخشی از برق مورد نیاز مجتمع پتروشیمی لرستان از طریق انرژی پاک خورشیدی تأمین میشود و این اقدام نقش مؤثری در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و افزایش بهرهوری انرژی خواهد داشت.
جمشیدی ادامه داد: نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی پتروشیمی لرستان پس از طی مراحل طراحی، تأمین تجهیزات، نصب و راهاندازی به شبکه برق داخلی این مجتمع متصل شده و اکنون وارد مدار بهرهبرداری شده است.
وی با اشاره به آثار زیستمحیطی این پروژه گفت: استفاده از انرژی خورشیدی علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق و تأمین انرژی صنایع، موجب کاهش انتشار آلایندههای زیستمحیطی، کاهش مصرف سوختهای فسیلی و حرکت در مسیر توسعه پایدار خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان نخستین نیروگاه خورشیدی مگاواتی استان را نقطه عطفی در توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر لرستان دانست و افزود: این پروژه میتواند الگویی موفق برای سایر صنایع استان باشد و زمینه را برای جذب سرمایهگذاریهای جدید در حوزه انرژیهای پاک فراهم کند.
جمشیدی در پایان تأکید کرد: شرکت توزیع نیروی برق لرستان با جدیت توسعه نیروگاههای خورشیدی و سایر منابع انرژی تجدیدپذیر را دنبال میکند و امیدواریم با مشارکت صنایع، دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران بخش خصوصی، شاهد افزایش چشمگیر ظرفیت تولید برق پاک در استان طی سالهای آینده باشیم.