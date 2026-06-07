۴۰۰ تن هندوانه جهرم راهی بازارهای خارجی شد

به گزارش ایلنا، سجاد قناعتیان با تأکید بر اهمیت حفظ بازارهای صادراتی اظهار داشت: توسعه صادرات محصولات کشاورزی نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد ارزش افزوده دارد و مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان برای تسهیل فرآیند صادرات و رفع موانع موجود اقدامات لازم را انجام داده است.

وی افزود: هندوانه و جانا از محصولات باکیفیت و صادراتی جهرم هستند که به دلیل برخورداری از استانداردهای لازم، همواره مورد توجه بازارهای هدف از جمله گرجستان قرار دارند و صادرات آن‌ها به رونق اقتصادی بخش کشاورزی کمک می‌کند.

قناعتیان تصریح کرد: تمامی محموله‌های صادراتی پیش از بارگیری توسط محمدعلی جهرمی کارشناس قرنطینه شهرستان مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته و پس از تأیید کیفیت و انطباق با ضوابط کشورهای مقصد، مجوز صادرات دریافت می‌کنند. همچنین فرآیند بارگیری و ارسال محموله‌ها به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

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