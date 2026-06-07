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۴۰۰ تن هندوانه جهرم راهی بازارهای خارجی شد

۴۰۰ تن هندوانه جهرم راهی بازارهای خارجی شد
کد خبر : 1795271
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از تداوم صادرات محصولات کشاورزی این شهرستان به بازارهای هدف خارجی خبر داد و گفت: با وجود برخی محدودیت‌های تجاری و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، طی یک ماه گذشته بیش از ۴۰۰ تن هندوانه تولیدی جهرم به بازارهای خارجی صادر شده است.

به گزارش ایلنا، سجاد قناعتیان با تأکید بر اهمیت حفظ بازارهای صادراتی اظهار داشت: توسعه صادرات محصولات کشاورزی نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد ارزش افزوده دارد و مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان برای تسهیل فرآیند صادرات و رفع موانع موجود اقدامات لازم را انجام داده است.

وی افزود: هندوانه و جانا از محصولات باکیفیت و صادراتی جهرم هستند که به دلیل برخورداری از استانداردهای لازم، همواره مورد توجه بازارهای هدف از جمله گرجستان قرار دارند و صادرات آن‌ها به رونق اقتصادی بخش کشاورزی کمک می‌کند.

قناعتیان تصریح کرد: تمامی محموله‌های صادراتی پیش از بارگیری توسط محمدعلی جهرمی کارشناس قرنطینه شهرستان مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته و پس از تأیید کیفیت و انطباق با ضوابط کشورهای مقصد، مجوز صادرات دریافت می‌کنند. همچنین فرآیند بارگیری و ارسال محموله‌ها به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

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