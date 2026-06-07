خرید گندم در فارس ۱۶ درصد افزایش یافت

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی با اشاره به اینکه عملیات برداشت از نیمه دوم فروردین ماه در شهرستان‌های جنوبی استان شروع شد تصریح کرد: این عملیات تا اواخر مردادماه ادامه خواهد داشت.

به گفته این مقام مسئول؛ تا کنون بالغ بر ۴۴۰ هزار تن گندم در استان تولید شده که از این میزان بیش از ۳۱۹ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است.

وی پیش‌بینی کرد: در سال جاری بیش از یک میلیون تن گندم در استان فارس از کشاورزان خریداری شود.

بهجت حقیقی بیان کرد: برداشت محصول گندم از سطح ۷۵ هزار و ۲۰۷ هکتار گندم آبی و ۹۶ هزار و ۷۰۰ هکتار گندم دیم در ۲۰ شهرستان استان به پایان رسیده است.

وی توضیح داد: استان فارس دارای ۲۷۰ هزار هکتار گندم آبی و ۱۷۸ هزار هکتار گندم دیم است.

این مقام مسئول با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای تسهیل روند خرید محصول افزود که با همکاری اداره کل تعاون روستایی و اداره کل غله و خدمات بازرگانی ۱۴۰ مرکز خرید تضمینی گندم در سطح استان فارس تجهیز و در حال دریافت محصول کشاورزان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: ناوگان ماشین آلات برداشت آمادگی کامل دارد و با ۲۹۳ کمباین سنگین و ۹۱۴ کمباین سبک عملیات برداشت محصول را در ۳۷ شهرستان استان بر عهده دارد.

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