لامرد میزبان بزرگترین نمایشگاه کتاب؛ عرضه ۵ هزار جلد کتاب با حضور ناشران مطرح ایران
دومین دوره نمایشگاه بزرگ کتاب لامرد با مجوز رسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت مجموعه «لامرد کتاب» و جمعی از معتبرترین ناشران کشور، در مجتمع تجاری الماس جنوب لامرد برپا شده و تا پایان تیرماه پذیرای علاقهمندان به فرهنگ و کتابخوانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، عباس عباسی، مدیر مجموعه لامرد کتاب با اعلام این خبر اظهار کرد: این نمایشگاه در راستای توسعه فعالیتهای فرهنگی، ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش دسترسی شهروندان به منابع ارزشمند مکتوب برای دومین سال متوالی در شهرستان لامرد برگزار شده است.
وی افزود: در این رویداد فرهنگی بیش از ۵ هزار جلد کتاب در قالب صدها عنوان متنوع از آثار فاخر و پرمخاطب کشور عرضه شده و علاقهمندان میتوانند از تازهترین آثار حوزههای روانشناسی، کودک و نوجوان، رمانهای ایرانی، ادبیات کلاسیک، تاریخ، علوم سیاسی، فلسفه، شعر و ادبیات و همچنین بازیهای آموزشی و فکری کودکان بهرهمند شوند.
عباسی با اشاره به حضور ناشران شناختهشده کشور در این نمایشگاه گفت: آثار ناشران معتبری همچون انتشارات ققنوس، چشمه، خوارزمی، نگاه، نوین، میلکان و دیگر ناشران برجسته کشور در این نمایشگاه ارائه شده که این موضوع بر غنای محتوایی و کیفیت آثار عرضهشده افزوده است.
مدیر مجموعه لامرد کتاب تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه، فراهم کردن امکان دسترسی مستقیم مردم منطقه به کتابهای روز کشور بدون نیاز به مراجعه به مراکز استانها و شهرهای بزرگ است؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در گسترش عدالت فرهنگی و تقویت زیرساختهای فرهنگی جنوب کشور ایفا کند.
وی ادامه داد: استقبال چشمگیر خانوادهها، دانشآموزان، دانشجویان و دوستداران کتاب در دوره نخست این نمایشگاه، انگیزهای شد تا امسال نیز با گستردگی بیشتر و تنوع بالاتر آثار، این رویداد فرهنگی برگزار شود.
عباسی خاطرنشان کرد: نمایشگاه بزرگ کتاب لامرد تنها یک فضای فروش کتاب نیست، بلکه فرصتی برای ترویج سبک زندگی مبتنی بر مطالعه، ارتقای سطح آگاهی عمومی و تقویت ارتباط نسل جوان با کتاب و دانش به شمار میرود.
وی با قدردانی از همراهی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدور مجوز و حمایت از این رویداد فرهنگی افزود: توسعه فرهنگی هر منطقه نیازمند مشارکت فعال نهادهای فرهنگی، بخش خصوصی و علاقهمندان حوزه کتاب است و خوشبختانه در لامرد این همافزایی در حال شکلگیری است.
مدیر مجموعه لامرد کتاب ابراز امیدواری کرد با استمرار برگزاری نمایشگاههای کتاب و برنامههای مشابه، زمینه افزایش سرانه مطالعه، تقویت فعالیتهای فرهنگی و تبدیل لامرد به یکی از کانونهای مهم کتاب و کتابخوانی در جنوب کشور بیش از پیش فراهم شود.
برپایه این گزارش، دومین نمایشگاه بزرگ کتاب لامرد از اول خردادماه فعالیت خود را در مجتمع تجاری الماس جنوب شهر لامرد آغاز کرد و تا پایان تیرماه همهروزه پذیرای علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی است.