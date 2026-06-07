توقیف در انتظار موتورسواران فاقد گواهینامه؛ هشدار جدی پلیس قائمشهر به بانوان

به گزارش ایلنا، سرهنگ سید جلیل نبوی فرمانده انتظامی قائمشهر با اشاره به اجرای طرحهای ارتقای امنیت ترافیکی در سطح شهرستان اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر برای بانوان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت صادر نمی شود، هرگونه تردد با موتورسیکلت توسط افراد فاقد گواهینامه تخلف محسوب شده و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی افزود: در راستای اجرای قانون و افزایش نظم و انضباط ترافیکی طرح برخورد با موتورسواران فاقد گواهینامه در سطح شهرستان به اجرا در خواهد آمد و مأموران انتظامی ضمن اعمال قانون نسبت به توقیف موتورسیکلت های متخلف و انتقال آنها به پارکینگ اقدام خواهند کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر از شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه تخلف پرهیز کرده و در راستای حفظ نظم و امنیت ترافیکی با پلیس همکاری کنند.

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