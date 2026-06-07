خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف در انتظار موتورسواران فاقد گواهینامه؛ هشدار جدی پلیس قائمشهر به بانوان

توقیف در انتظار موتورسواران فاقد گواهینامه؛ هشدار جدی پلیس قائمشهر به بانوان
کد خبر : 1795237
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر با تاکید بر صادر نشدن گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، از اجرای طرح برخورد با موتورسواران فاقد گواهینامه و توقیف وسایل نقلیه متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سید جلیل نبوی فرمانده انتظامی قائمشهر با اشاره به اجرای طرحهای ارتقای امنیت ترافیکی در سطح شهرستان اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر برای بانوان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت صادر نمی شود، هرگونه تردد با موتورسیکلت توسط افراد فاقد گواهینامه تخلف محسوب شده و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی افزود: در راستای اجرای قانون و افزایش نظم و انضباط ترافیکی طرح برخورد با موتورسواران فاقد گواهینامه در سطح شهرستان به اجرا در خواهد آمد و مأموران انتظامی ضمن اعمال قانون نسبت به توقیف موتورسیکلت های متخلف و انتقال آنها به پارکینگ اقدام خواهند کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر از شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه تخلف پرهیز کرده و در راستای حفظ نظم و امنیت ترافیکی با پلیس همکاری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی