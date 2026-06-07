کسب رتبه چهارم کشوری آذربایجان غربی در جذب تسهیلات گردشگری و صنایعدستی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از کسب رتبه چهارم کشوری استان در جذب تسهیلات گردشگری و صنایع دستی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی صفری در جلسه برخط نشست شورای معاونان، مشاوران، مدیران کل ستادی و استانی وزارت میراث فرهنگی، کردشگری و صنایع دستی گفت:در راستای حمایت از فعالان گردشگری در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان گردشگری، تاسیسات گردشگری اعم از هتلها، هتلآپارتمانها، بومگردیها و ... و هنرمندان صنایعدستی در سال گذشته، ۸۷ درصد اعتبار تسهیلات ابلاغی تبصره ۱۵ در آذربایجان غربی جذب شد که در حوزه اعطای تسهیلات این استان، رتبه چهار کشوری را کسب کرده است.
صفری با بیان اینکه تقویت زیرساختهای گردشگری دریاچه ارومیه در اولویت قرار دارد افزود: امسال به لطف بارشها دریاچه ارومیه ۴ میلیارد مکعب آب دارد که همین افزایش تراز دریاچه، باعث ایجاد امید و انگیزه در مردم برای بازدید از این نگین فیروزهای شده است و با توجه به استقبال خوب مردمی از گردشگری پارک ثبت جهانی دریاچه ارومیه، نیاز است که زیرساختهای گردشگری اطراف دریاچه تقویت شود و همچنین بهمناسبت هفته صنایعدستی جشنواره گردشگری و صنایعدستی دریاچه ارومیه برگزار میشود.
وی با درخواست همکاری وزارت میراثفرهنگی برای تسهیل واگذاری بناهای تاریخی اراضی لشکر ۶۴ ارومیه به ادارهکل ادامه داد: در این باغموزه ۴۸ اثر ثبت ملی وجود دارد که درخواست میشود با همکاری وزارت میراثفرهنگی این بناها تحویل ادارهکل شود تا اقدامات مرمتی و اجرای طرح باغموزه در این اراضی آغاز شود؛ همچنین اصلاحات طرح مطالعه ویژه بافت تاریخی ارومیه انجام شده و بهزودی این طرح نیز ابلاغ میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به برنامهریزی برای افزایش فضای موزهای استان گفت: در چند سال گذشته، چهار بنای تاریخی در اختیار سایر دستگاههای دولتی، تحویل ادارهکل میراثفرهنگی استان شده که با مرمت و تبدیل این بناها به موزه، هشت هزار مترمربع به فضای موزهای استان اضافه شده است.
صفری با بیان اینکه اجرای پروژه فرهنگی_تاریخی شمس تبریزی خوی با سرعت خوبی در حال اجرا است و هماکنون ۵۰ کارگر بهصورت چندشیفت در این مجموعه مشغول بهکار هستند، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت مصالح و هزینهها، برای ادامه کار این پروژه و تکمیل آن تا پایان شهریورماه سال جاری نیاز به تخصیص اعتبارات است که درخواست مساعدت از وزارتخانه را داریم.