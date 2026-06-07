به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، میترا عقیلی در این ارتباط گفت: به استناد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 که دلالت بر اجباری بودن این آزمون‌ها دارد، این آزمون ها با هدف اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات جایگاه‌ های سوخت و جلوگیری از هرگونه خطای احتمالی در حجم سوخت عرضه شده به مصرف‌کنندگان، انجام می‌گیرد.

وی اضافه کرد: آغاز این فرآیند به صورت کتبی به دستگاههای اجرایی ذیربط اطلاع رسانی شده است و مالکان محترم جایگاه¬ها موظف هستند با بازرسان آزمایشگاه مجری آزمون، همکاری لازم را داشته باشند.

مدیر کل استاندارد قزوین گفت: پس از اینکه نازل مورد آزمون قرار گرفت، برچسب صحت آزمون بر روی آن نصب می‌شود، به‌طوری‌که شهروندان باید قادر به مشاهده آن در پمپ‌بنزین‌ها باشند و در صورتی‌که نازل مغایر با الزامات استاندارد باشد، از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل می‌آید و پس از اصلاح اجازه بازگشت آن نازل به سیستم داده خواهد شد.

عقیلی افزود: آزمون نازل های سوخت مایع 3 تا 4 بار در سال انجام می شود و از هم استانی های عزیز تقاضامندیم در جایگاه های سوخت، قبل از سوخت گیری حتما به برچسب صحت عملکرد نصب شده روی نازل توجه داشته باشند و سپس اقدام به سوخت گیری کنند.

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