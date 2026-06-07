نخستین مرحله آزمون نازلهای سوخت مایع در استان قزوین آغاز شد
مدیر کل استاندارد قزوین از آغاز انجام اولین دور از آزمونهای دورهای نازل های عرضه سوخت مایع در سطح استان قزوین خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، میترا عقیلی در این ارتباط گفت: به استناد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 که دلالت بر اجباری بودن این آزمونها دارد، این آزمون ها با هدف اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات جایگاه های سوخت و جلوگیری از هرگونه خطای احتمالی در حجم سوخت عرضه شده به مصرفکنندگان، انجام میگیرد.
وی اضافه کرد: آغاز این فرآیند به صورت کتبی به دستگاههای اجرایی ذیربط اطلاع رسانی شده است و مالکان محترم جایگاه¬ها موظف هستند با بازرسان آزمایشگاه مجری آزمون، همکاری لازم را داشته باشند.
مدیر کل استاندارد قزوین گفت: پس از اینکه نازل مورد آزمون قرار گرفت، برچسب صحت آزمون بر روی آن نصب میشود، بهطوریکه شهروندان باید قادر به مشاهده آن در پمپبنزینها باشند و در صورتیکه نازل مغایر با الزامات استاندارد باشد، از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل میآید و پس از اصلاح اجازه بازگشت آن نازل به سیستم داده خواهد شد.
عقیلی افزود: آزمون نازل های سوخت مایع 3 تا 4 بار در سال انجام می شود و از هم استانی های عزیز تقاضامندیم در جایگاه های سوخت، قبل از سوخت گیری حتما به برچسب صحت عملکرد نصب شده روی نازل توجه داشته باشند و سپس اقدام به سوخت گیری کنند.