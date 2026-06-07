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معرفی سرپرست جدید اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان

معرفی سرپرست جدید اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان
کد خبر : 1795200
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طی ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرهاد زارع بعنوان سرپرست جدید اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان معرفی شد.

به گزارش ایلنا از گلستان، طی ابلاغی از سوی یونس الستی معاون توسعه مدیریت و منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرهاد زارع بعنوان سرپرست جدید اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان معرفی و از زحمات درویش علی حسن زاده مدیرکل پیشین این اداره کل قدردانی شد. 

در جلسه شورای معاونین این اداره کل که با حضور رضا شهمرادی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان در محل سالن جلسات شهید شعبان یوسفی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان برگزار شد، معارفه سرپرست جدید این اداره کل انجام شد. 

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنایع و معادن سابق استان گلستان، معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان از سوابق اجرایی فرهاد زارع می‌باشد.

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